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CHP binasındaki afişi de kaldırdılar

CHP'nin yurt genelinde reklam panolarına astığı ancak "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle toplanan "128 milyar dolar nerede?" yazılı afiş bu kez Zonguldak'ta CHP il binasına asıldı. Kısa sürede parti binasına gelen polis, savcılık talimatıyla afişi kaldırdı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 19:54, 12/04/2021
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CHP binasındaki afişi de kaldırdılar

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde reklam panolarına asılan “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerin “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle toplanmaya başlaması üzerine, CHP Zonguldak İl Başkanlığı da afişi parti binasına astı. Yaklaşık 10 dakika sonra parti binasına gelen polis, afişi kaldırdı.

CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat, Genel Merkez'den gelen talimat doğrultusunda pankartı astıklarını belirterek, “Biz kaldırmak istemedik ama polisler partiye gelerek pankartı kaldırdılar. Savcılığın talimatı olduğunu söylediler” dedi.

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