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CHP Gençlik Kolları Başkanı Tanrıkulu hayatını kaybetti

CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu'nun trafik kazasında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Güncellenme: 20:35, 22/07/2021
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CHP Gençlik Kolları Başkanı Tanrıkulu hayatını kaybetti

CHP Gençlik Kolları’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yol arkadaşımız, Hendek Gençlik Kolları Başkanımız Anıl Tanrıkulu'nu elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Örgütümüzün başı sağ olsun” denildi.

“DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ”

Sosyal medyadan taziye mesajı yayınlayan CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Hendek Gençlik Kolları Başkanımız Anıl Tanrıkulu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kardeşimizin ailesine ve örgütümüze baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu

“ÖRGÜTÜMÜZÜN BAŞI SAĞ OLSUN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise şu paylaşımda bulundu:

“Bir genç arkadaşımızın daha ölüm haberiyle sarsıldık. Hendek Gençlik Kolları Başkanımız Anıl Tanrıkulu'yu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yol arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Örgütümüzün başı sağ olsun.”

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Yayınlanma Tarihi:20:15,