CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, partisinden istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasının ardından Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Kadıgil, “Hayatımın hem en zor hem en heyecanlı açıklamasını yapmak üzere huzurunuzdayım. Bugün itibariyle çok sevdiğim evimden, beni eğitip bugünlere getiren partimden istifa etmiş bulunuyorum” dedi.

Kadıoğlu açıklamasında “İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi’ne katılıyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine hayalini bile kurmadığı bir yol açtığını söyleyen Kadıgil, kendisini siyasete soktuğunu söylediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti.

İstifa açıklamasını Twitter hesabından paylaşan Kadıgil, “Bilin ki bu adımı saray rejiminden kurtuluş mücadelesine köstek olmak için değil, bilakis daha sol bir ağırlık noktasından destek olmak için atıyorum. Hoşçakalın ve merhaba” notunu düştü.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ KİMDİR?

1984 yılı İstanbul doğumlu olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı. İstanbul Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır.

Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı.