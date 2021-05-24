CHP Kadın Kolları: Ali Edizer’i koruyan ve kollayan kim?

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, medeni hukuk ve laikliği hedef alan Ali Edizer ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

“SEVİNCİMİZ UZUN SÜRMEDİ”

Edizer'in 8 Ekim 2020'de hekimlik mesleğinden uzaklaştırılmasına sevindiklerini belirten Kadın Kolları Başkanlığı, şu ifadeleri kullandı:

* Bu sevincimiz uzun sürmedi. CHP Ankara Milletvekilimiz Murat Emir, Ali Edizer'in 9 Mart 2021'de Ankara Güdül Devlet Hastanesi'nde yeniden göreve başladığını ortaya çıkardı.

* Sayın milletvekilimiz Emir, açığa alınmasından beş ay sonra Edizer'in Ankara'nın Güdül ilçesinde Devlet Hastanesi'nde yeniden göreve başlaması ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sundu.

“NASIL GÖREVE BAŞLADI?”

Edizer hakkında açılan soruşturmanın sonucuna ilişkin kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmediği dile getirilerek, “Sağlık Bakanı, GATA'nın meczubu olan bu kişiyi korumakta mıdır? Laikliği ve medeni hukuku hedef alan Ali Edizer hakkında açılan soruşturma kapanmış mıdır? Kapandıysa nasıl sonuçlanmıştır? Paylaşımlarında şeriatı savunan Ali Edizer, Güdül Devlet Hastanesi'nde nasıl göreve başlamıştır?” diye soruldu.

“BAKAN KOCA'YA SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP olarak bu olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Kadın Kolları Başkanlığı, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verene kadar sormaya devam edeceğiz, laikliği ve medeni hukuku hedef alan Ali Edizer hakkında açılan soruşturma kapanmış mıdır? Kapandıysa nasıl sonuçlanmıştır” dedi.

“EDİZER'İN BİR GÜN DAHİ HEKİMLİK YAPMASINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”

Geçtiğimiz ay Güdül'e yaptıkları ziyarette Edizer'e ilişkin şikayetler dile getirildiğini anımsatan Kadın Kolları Başkanlığı, şu açıklamalarda bulundu:

* Bunun üzerine Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu da kendisine bu yönde çok fazla şikayet geldiğini doğruladı. Bu zihniyette bir kişinin hekimlik kadar kutsal bir görevi icra etmesini kabul etmiyoruz.

* Güdül halkının da ifade ettiği gibi Güdül sürgün yeri değildir. Medeni hukuk ve laikliği hedef alan Dr. Ali Edizer'in bir gün dahi hekimlik yapmasına tahammülümüz yok.

“EDİZER'İ KORUYAN VE KOLLAYAN KİM?”

“Bu memleket bizim” diyen CHP Kadın Kolları, “Memleketimiz her yeri bizler için çok kıymetli ve değerli. Edizer'in göreve geri dönmüş olması ve hiçbir ceza almaması, soruşturmanın göstermelik açıldığını da göstermektedir. Edizer'i koruyan ve kollayan kimdir? Bizim talebimiz Ali Edizer'in Güdül'den başka bir yere sürgün edilmesi değil, hekimlik mesleğinin sona erdirilmesidir” dedi.

“HEKİMLİK GÖREVİNİN SONA ERDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Edizer hakkında açılan soruşturma ile ilgili kamuoyunun “acilen” bilgilendirilmesi gerektiğini savunan CHP Kadın Kolları Başkanlığı, “Ali Edizer'in hekimlik görevinin sona erdirilmesini istiyoruz. Bu gerici zihniyet cezasızlık ile ödüllendirilmemelidir. TCK'nin 301’nci maddesine göre halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden Edizer hakkında ceza davası açılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.