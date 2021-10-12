CHP milletvekilinden Almanya’ya yardım kolisi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Almanya ve Fransa’da kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar" açıklaması sonrası Almanya’ya gıda yardımı kolisi gönderdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM / ANKARA

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Almanya ve Fransa'da kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar. Hamdolsun Türkiye'de böyle bir durum yok” açıklamasının ardından Almanya'ya gönderilmek üzere gıda yardımı kolisi hazırladı.

Yardım kolisini Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği’ne kargoyla gönderen Hakverdi, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

– Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuyla paylaşımında Almanya ve Fransa'da kıtlık olduğunu yiyecek bulamadıklarını, Türkiye'de ise böyle bir sıkıntı olmadığını söylemişti. Biz de elimizden geldiğince, karınca kararınca bir yardım kolisi hazırladık ve Almanya Büyükelçiliği aracılığı ile bu koliyi göndermeye karar verdik.

İTHAL MERCİMEK VE NOHUT

– Yardım kolisinin içinde Kanada'dan ithal kırmızı mercimek, Hindistan'dan ithal nohut, makarna, pirinç, bulgur, salça, zarar ettirilen Çaykur'un çayı, fabrikaları satılan şeker var.

Koliyle birlikte büyükelçiye bir mektup da gönderen Hakverdi şunları yazdı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dediğine göre Almanya'da kıtlık varmış, kuyruklar oluşmuş. Bu zorlu süreçte Almanya'daki duruma kayıtsız kalamadık. Bu gıda kolisini ihtiyacı olan bir vatandaşınıza verilmek üzere size gönderiyorum. En derin saygılarımı sunarım.”