CHP ziyaretinin ardından, Mithat Sancar’dan açıklama: Seçim ittifakı bugün gündemimizde yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyeti kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar şunları dile getirdi:

“GELECEK VE DEVA PARTİSİ’Nİ ZİYARET EDECEĞİZ”

“Sayın Kılıçdaroğlu ve heyeti ile görüşme yaptık. Oldukça verimli bir görüşmeydi. Türkiye’nin gündemindeki bütün önemli başlıkları ele aldık. Görüşmelerimiz devam edecek. Muhalefet partileriyle yapacağımız görüşmelerin bundan sonraki durağı Gelecek Partisi, daha sonra DEVA Partisi’ni ziyaret edeceğiz.”

“MUHALEFET PARTİLERİNE ÜÇ BAŞLIK SUNDUK”

“Bizim muhalefet partilerine sunduğumuz bir müzakere önerisi çerçevesi var. Bir öneri çerçevesi hazırladık. Bunların muhalefet partileri arasında müzakere edilmesini öneriyoruz. Kendilerine sunduğumuz 3 başlık var. Bunlardan birincisi Türkiye'nin özellikle olağanüstü hal ile yaşamaya başladığı ağır adaletsizlik hallerini nasıl birlikte tamir edebileceğimiz meselesidir. Özellikle yargı alanında yaşanan çok büyük bir adaletsizlik meselesi haline geldiğimizi gözlüyoruz. Enis Berberoğlu, özellikle AİHM kararından itibaren Demirtaş ve tutuklu diğer arkadaşlarımızın durumu da özel bir önem kazandı. AİHM’in Demirtaş kararını da bugün Sayın Genel Başkan ve heyeti ile görüştük. Bu konuda bir fikir ayrılığı görülmüyor.”

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

“Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının haklı olarak tepki gösterdikleri uygulama OHAL ile gelen bir düzenlemenin sonucudur. Belediyelere kayyum meselesi de aynı çerçevede getirildi. Bizler kayyum rejiminin elbette ilk başta yerel yönetimleri hedef aldığını ama sadece yerel yönetimlerle sınırlı olmadığını da belirtiyoruz nitekim üniversitelere rektör atama usülü bir kayyum sistemi ortaya çıkarmıştır. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi’ndeki son uygulama bu olayı gözler önüne sermiştir. Kayyum rejimine karşı mücadele demokrasi için mücadeledir.”

İTTİFAK AÇIKLAMASI

“Demokrasi ve demokratik seçimler için yolun şimdiden sağlamlaştırılması gerekiyor. Bunu iktidardan bekleyemeyeceğimizi geçmiş tecrübelerle çok iyi biliyoruz. Muhalefet demokratik hakların kullanımı konusunda ortak hareket etmelidir. Seçim ittifakı bugün gündemimizde yok. Kılıçdaroğlu ve heyetiyle yaptığımız görüşmede de gündeme gelmedi. Ama seçim güvenliği en temel meselelerden biri. Bu konuda hemfikir olduğumuzu gördük. O nedele seçim ne zaman olursa olsun buna dönük ortak çalışmaların bugünden başlatılmasını çok önemli buluyoruz. Bu görüşümüzü de Kılıçdaroğlu'yla paylaştık.”

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

“İktidarın gündeme getirdiği anayasa değişikliğinin bize göre samimi bir tarafı yok. Bunun gerçekten yeni bir anayasa yapmaya yönelik bir program olarak ortaya konduğunu düşünmüyoruz. İktidar sıkışmışlıktan kurtulmak için toplumu oyalamaya çalışıyor. Bu kötü yönetimin faturasının daha fazla konuşulmasını önlemek için gündemi değiştirmeye çalışıyor. Özellikle Cumhurbaşkanının yeni anayasa konusunu gündeme getirmesindeki asıl konunun bu olduğunu düşünüyoruz. Eğer samimilerse nasıl bir anayasa istediklerini muhalefet partilerine ve topluma sunsunlar. Buyursunlar TBMM'ne ne istediklerini ve ne önerdiklerini getirsinler orada partilerle aynı zamanda kamuoyu ile paylaşsınlar. Biz Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kabul ediyoruz. Reform dediği her yerde mevcut durumdan daha kötüye gittiğimizi tecrübe ettik. Şu mevcut Anayasa’nın bile gerisine düşecekleri bir teklifle ortaya çıkacaktır. Meclis’te sayıları yetmiyor, nasıl manevralar yapacaklarını göreceğiz. Fakat HDP’nin tutumu açıktır.”

İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞME

“Bizim İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Resmi talep konusunu değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerden sonra o konuda da tavrımızı ve kararımızı sizlerle de paylaşacağız. Herhangi bir muhalefet partisi ile görüşmeme gibi tavrımız yok bizim. Demokratik siyaset bütün bu tahribatları aşmanın en temel yoludur. HDP demokratik siyasette ısrarcıdır ve bunun yaygınlaşmasını istiyor.”