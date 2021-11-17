CHP’den Bahçeli’yi EYT çağrısı: Hodri meydan

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi EYT üzerinden hedef aldı. Cumhur İttifakı'nı EYT'lilere verilen sözü tutmaya davet eden Özel, "Madem ki Bahçeli, ‘Seçim beyannamemizin arkasındayız’ diyor, hodri meydan! Sayımız yetiyor. MHP samimiyse hemen bu iş yarın biter!" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli’yi EYT üzerinden hedef aldı.

“YAPTIKLARI İHANETTEN BAŞLAYABİLİRLER”

Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

*MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefette olduklarını ancak Cumhur İttifakı’nın sevabına, günahına ortak olduklarını söylediler ve beyannamelerinin arkasında durduklarını söylediler.

*Daha önce Sayın Faruk Aksu, Plan Bütçe Komisyonu’nda söylediğinde onun üzerinden çağrıda bulunmuştuk.

*Seçim beyannameleri üzerinden çağrıda bulunmuştuk. Ama bu kez madem ki Devlet Bahçeli, ‘seçim beyannamemizin arkasındayız’ diyor ilk önce ilk adımı, emeklilikte yaşa takılanlara yaptıkları ihanetten, onlara verdikleri sözü tutmayarak, onlara yaptıkları haksızlıktan vazgeçerek başlayabilirler.

“BİR TALİMATINIZA BAKAR SAYIN BAHÇELİ”

*Devlet Bahçeli, samimiyse parlamentoda ‘EYT’liler mağdur edilmesin, emekli olsun’ diyenlerin sandalye sayısı toplamı an itibariyle 296. ‘Biz onları emekli etmeyiz’ diyen Ak Parti’nin 287. MHP samimiyse hemen yapabiliriz.

*Bir talimatınıza bakar Sayın Bahçeli. Samimiyseniz memurun yüzü güler, asgari ücretlinin yüzü güler, emeklilikte yaşa takılanın yüzü güler.

*Ama siz makbul muhalefet partisisiniz, siz sarayın sözünden çıkmıyorsunuz, o yüzden milleti mağdur ediyorsunuz. Hodri meydan, sayımız yetiyor. Milleti hiç kandırmayın. Bu kadar net bu kadar açık.

“YA KARDEŞİM, DELİ MİSİNİZ, DİVANE MİSİNİZ?”

*Ama bu haftanın nöbetçisi Grup Başkanvekili Cahit Özkan ne dedi? ‘EYT’li çalışılıyor mu?’ ‘Evet, düşünülebilir. Yaş hariç diğer kısımları konuşulabilir.’ Ya kardeşim, deli misiniz, divane misiniz?

*Karşınızdaki insanla bu kadar alay edilir mi? Emeklilikte yaşa takılmış adam, ‘Yaşı ellemeyiz’ dersen başka bir şey yok ki ortada. 3600 ek gösterge alamayan, asgari ücretten boşu boşuna 750 lira vergi alınan asgari ücretli işçi ve emekli olamayan EYT’liler bilsin ki bunun ana sorumlusu Ak Parti’dir ama vebali MHP’nin boynuna asılıdır.

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