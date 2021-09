CHP’den Erdoğan’a ‘gökdelen’ tepkisi

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın New York'a 1,5 milyar dolarlık gökdelen yaptırmasına tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Öztrak’ın paylaşımı şu şekilde:

* Her iktisadi karar bir tercihe dayanır. Her iktisadi karar bir tercihe dayanır. Üniversite öğrencilerinin “Barınamıyoruz” diyerek sokaklarda yattığı bir ülkenin hükümeti, New York'a 1,5 milyar dolarlık gökdelen yaptırıyorsa bu bir tercihtir. Milletin tercihi de sandıkta elbette buna göre olacaktır.