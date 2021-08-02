CHP’den Pakdemirli’nin açıklamalarına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin orman yangınlarıyla ilgili belediyeleri sorumlu tutan açıklamasına sert tepki gösterdi.

SOZCU.COM.TR

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, “Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir” sözlerine tepki gösterdi. Torun, yazılı basın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“CEHALET DEĞİLSE PİŞKİNLİK”

“Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dün yaptığı açıklamaları ülkemiz adına ibretle takip ettik. Orman yangınlarıyla ilgili sorumluluğu belediyelere atıp, beceriksiz yönetimi gizlemeye çabalamak cehalet değilse, pişkinliktir. Belediyelerin tüm yetkilerini merkezde toplamaya çalışanların, gelirlerini kesenlerin, bağış toplamalarına dahi izin vermeyenlerin, sıkışınca belediyelere sorumluluk yüklemeye heveslenmesi milletin aklıyla alay etmektir. Orman alanlarının korunması, ıslahı ve bakımı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkisindedir. Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak da Bakanlığın görevidir. Ancak maalesef, ülkemizin Tarım ve Orman Bakanlığı, görev ve sorumluluklarından bihaber olan bir atanmış tarafından yönetilmektedir.”

“HAD BİLMEZLİKTİR”

“Sayın Bakan'ın açıklamaları, siyasi iktidarın ülke yönetiminde düştüğü acziyeti açıkça ortaya koymuştur. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerimiz, yangın haberini alır almaz tüm imkânlarıyla yardıma koşmuştur. Bizim belediyelerimiz yüzlerce araç ve personelle canını dişine takarak, sizin mani olamadığınız yangınlarla mücadele etmektedir. Bizim belediye başkanlarımız yangın alanlarında gece gündüz gözyaşları içinde didinirken atanmış bir bakanın çıkıp bu çabaları itibarsızlaştırmaya niyet etmesi tek kelimeyle had bilmezliktir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek bir personelimizin mücadelesini, atanmış bir bakanın hezeyanlarına yedirmeyiz.”

“EN HAYIRLI AÇIKLAMASI İSTİFA OLACAK”

“Sayın Bakan önce; belediyeler mücadele ederken, orman yangınlarını uçaktan izleyenlere, itfaiye araçlarını trafikte bekletenlere, bu halde dahi milletin kafasına çay fırlatmaktan çekinmeyenlere bakmalıdır. Sayın Bakan samimiyse, kendine 8 uçak alıp bir yangın söndürme uçağı almayanlara, Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını çürümeye terk edenlere laf söylemelidir. Sayın Bakan bu açıklamalarıyla, ülke yangın yeriyken sorumluluktan kaçmak için yan çizen bir atanmış olarak hatırlanacaktır. Skandallarla gündemden düşmeyen, tek mahareti tavuk etini çamaşır suyuna basıp sahtelik testi yapmak olan bu atanmış bakanın artık yapacağı tek hayırlı açıklama istifa açıklaması olacaktır.”