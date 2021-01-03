CHP’li Ağbaba: Bu gidişle virüsten ölmeyen emekliler de açlıktan ölecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın Meclis'e sunduğu teklif kabul edilip yasalaşırsa, en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yani şu anki rakamla 2 bin 825 TL'ye yükseltilecek.

“YAŞLILARIN BU GİDİŞLE EVDEN SADECE ÖLÜSÜ ÇIKACAK”

Covid-19'dan en çok etkilenen kesimler arasında yaşlı nüfusun ve emeklilerin yer aldığını belirten Ağbaba, “Bir yandan Covid-19 yüksek risk grubunda olmaları, bir yandan da düşük gelirleri nedeniyle en kırılgan toplumsal gruplardan birini emekliler oluşturmaktadır. Hastalığa yakalanmamak için dengeli beslenmeleri gereken belli yaş grubundaki insanlar, gelir düşüklüğü nedeniyle dengeli beslenmeyi bırakın açlıkla mücadele edecek durumdadır. Evden çıkmayın denilen yaşlıların bu gidişle evden sadece ölüsü çıkacak” dedi.

“EN AZ ASGARİ ÜCRETLE EŞİTLEYECEK BİR ZAM DÜŞÜNÜLMELİ”

Emeklilerin sadece gıda harcamaları değil, barınma, ısınma, elektrik, su gibi sabit giderlerini dahi ödemekte zorlandığını belirten Ağbaba, “Enflasyonun açıklanmasını bekliyoruz. Bakalım emekli aylıklarına ne kadar zam yapacaklar. En az asgari ücrete eşitleyecek bir zam düşünülmeli. Emekli aylıklarına geçen yıl yapılan zam, enflasyondaki hızlı yükselişi karşılamadığı gibi eriyip neredeyse yok olma seviyesine gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYONU PİNPON TOPUNDAN HESAPLIYORLAR”

Ağbaba, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

”Son bir yıl içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı madde sepetine göre mercimeğin fiyatı yüzde 59, yumurtanın fiyatı yüzde 76, ayçiçek yağının fiyatı yüzde 34,kuru fasulyenin fiyatı yüzde 35, makarnanın fiyatında yüzde 19 artmış. Gıda fiyatları böyle artarken enflasyonu pinpon topundan hesaplıyorlar. Hepimizle dalga geçiyorlar.”

“HEPSİ YOKSULLUK SEVİYESİNİN ALTINDA YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR”

Doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın da emeklileri etkilediğine dikkat çeken Ağbaba, “Sadece pandemiden değil gitgide derinleşen ekonomik krizden de en çok payını alan ve etkilenen kesim emekliler olmuştur. Emekli aylıklarının çok düşük seviyede olduğu ülkemizde, asgari ücret alan çalışanlar yaşam savaşı verirken, emeklilerin hemen hepsi yoksulluk seviyesinin altında yaşamını sürdürmektedir. Bu gidişle virüsten ölmeyen emekliler de açlıktan ölecek” dedi.

AĞBABA MECLİS'E KANUN TEKLİFİ

Emeklileri de kapsayan temelden bir sosyal güvenlik reformu yapılması gerektiğini belirten Ağbaba, ancak acil bir tedbir olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesinin gerektiğini belirtti.

TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde, emekli aylıklarına göre hesaplanan dul ve yetim hak sahibi aylıklarının da bu oranda artırılmasını öngören Ağbaba, bu adımın bir an önce atılması gerektiğini ifade etti.