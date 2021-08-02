CHP’li Altay’dan Bakan Pakdemirli’ye ‘bin sorti’ tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bölgede 1000 helikopter sortisi yapıldığı açıklamasına tepki gösterdi. Altay, “Tunç Başkan ve Osman Başkanla sabah 09:30’da buluştuk o saatten beri de dağ bayır geziyoruz vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim. Eğer bir sorti yapıldıysa herhalde bir 100-200 tanesi de Bodrum bölgesine buralara Mumcular, Milas, Yeniköy, Armutcuk bölgesine düşer idi. Siz gördünüz mü başkanım? Görmedik. Vallahi görmedik, billahi görmedik” dedi.

SOZCU.COM.TR

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CHP heyeti yangınların devam ettiği Muğla'da açıklamalarda bulundu.

“ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları söyledi:

* Biz bunu geçen sene İzmir Depremi'nde yaşadık ve gördük ki dayanışma acıları hafifletmekte, yaraları sarmakta çok büyük bir etki yaratıyor. O günlerde Türkiye İzmir'deydi bütün Türkiye'nin kalbi İzmir için atıyordu.

* Şimdi biz de aynı şekilde Bodrum'un, Marmaris'in, Muğla'nın acısını paylaşıyoruz ve elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz.

* Özellikle tarım alanları zarar gören üreticimizi, köylümüzü, küçük çiftçimizi kollamak, yaralarını hafifletmek için elimizden ne geliyorsa büyük bir memnuniyet ile yapacağız.

“BÜYÜK BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ VAR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise şu ifadeleri kullandı:

* Büyük bir dayanışma örneği uzak yakın demeden buraya büyük bir araç gereç ve eleman takviyesinde bulunuyorlar. Ama Bodrum'da özel olarak gördüğüm bir konu inşaat şirketleri, beton şirketleri çok özel olarak kendilerinin de önerisi ile su takviyesi için şu anda çok önemli bir görev yapıyorlar.

* Ama yangın konusuna geldiğimizde, Muğla yanmaya devam ediyor. Şuanda Köyceğiz'de yüksek kesimlerde hem Karaçam hem de Kızılçam yanmaya devam ediyor. Maalesef Marmaris yanmaya devam ediyor. Orada da durum çok kötü ve maalesef söndürülemiyor.

* Burada önemli olan şu, eğer bir orman yanmaya başladıysa ondan sonra onu söndürmek maalesef mümkün olmuyor. Onun yerleşim yerlerine intikalini önlemeye çalışıyoruz yangında esas olan, yangının tespitini en erken yapıp en hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek ancak öyle önlenebiliyor. Şu anda ormanlar yanıyor bizim de bütün gayretimiz yerleşim birimlerine yansımasını ve can ve mal kaybını önlemek.

“BECERİKSİZLİĞİNİZİ CHP’Lİ BELEDİYELERİ KARALAYARAK ÖRTMEYE ÇALIŞMAYIN”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da şunları söyledi:

* Böyle zamanlarda iktidarın ve muhalefetin el ele, kol kola girmesi doğru olandır ama 3-4 gündür bunu maalesef göremiyoruz. CHP’li, Millet İttifakı’na mensup belediyelerin bulunduğu yerlerdeki yangınlar noktasında devlette üzülerek söylüyorum bir umursamazlık, duyarsızlık, bir ilgisizlik hissediyorum.

* Sayın bakanların beyanatlarına da bunun yansıdığını üzülerek görüyorum. Sayın bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanı afet esnasında, doğal felaket esnasında kan düşmanları, can düşmanları sırt sırta verirler. Bu ahlaktan da yoksun olmayın. Bu kin, ötekileştirme anlayışından vazgeçin.

* Mahcubiyetinizi ve ayıbınızı da izansız açıklamalarla örtmeye kalkmayın. Sevgili Tarım Bakanı, ‘Ormanların yanmasına müsaade ettik, yerleşim alanlarını korumak için' diyor. Pes. İzansızlığın bu kadarına da pes demek lazım. Sayın bakan, bu yangınlar senin sorumluluk sahandaki ormanlarda başladı.

* CHP’li belediyelerin sorumluluk sahasında başlamadı. Dolayısıyla sen ormanları korumak konusunda kabiliyet ve kapasiteni doğru kullanabilseydin, Saray’a 13 uçak almak yerine 6 tane yangın söndürme uçağı alma siyasi tercihinde bulunsaydın bugün bırakın insan kaybını, çok az ağaç kaybıyla bu tehlike bertaraf edilecekti.

* Bu yaklaşımları doğru bulmamız mümkün değil. Beceriksizliğinizi, mahcubiyetinizi ve ayıbınızı CHP’li belediyeleri karalayarak örtmeye çalışmayın.

“VALLAHİ GÖRMEDİK, BİLLAHİ GÖRMEDİK”

* Millete yanlış bilgi de vermeyin. Bugün Sayın Bakan sadece bölgede bin helikopter sortisi yapıldığını söyledi. Tunç Başkan ve Osman Başkanla sabah 09:30'da buluştuk o saatten beri de dağ bayır geziyoruz vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim.

* Eğer bir sorti yapıldıysa herhalde bir 100-200 tanesi de Bodrum bölgesine buralara Mumcular, Milas, Yeniköy, Armutcuk bölgesine düşer idi. Siz gördünüz mü başkanım? Görmedik. Vallahi görmedik, billahi görmedik. Özür dilemek bir erdemdir, hata yaptım demek bir erdemdir.

* Mesela THK'ya ait uçaklar için lazım olan 36 milyon TL'yi vermeyip 3 tane uçağa 150 gün için 203 milyon vermek bir hatadır diyebilmek bir erdemdir. Bunu diyebilmeliler. 36 milyona yapacağın işi elin adamına 203 milyona yaptırmaya çalışıyorsan bunun adı beceriksizliktir.

* Basiretsizliktir, öngörüsüzlüktür. Siyaset yapmak için söylüyor değilim. Sarayın günlük maliyeti 10 milyon TL, Saray üç gün masraf etmese THK’nın elindeki üç uçak söndürme hizmeti için devreye sokulabilir. Bunu söylemek yerine CHP’li belediyelere çamur atmak edep dışılıktır.