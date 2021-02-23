CHP’li başkanın odasında dinleme cihazı bulundu

Denizli'de Honaz ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam odasında iç hat telefonu içine gizlenmiş ‘böcek’ diye tabir edilen dinleme cihazı bulundu.

“AHLAKSIZSINIZ, ZAVALLISINIZ”

Sosyal medya hesabından dinleme cihazının fotoğrafını paylaşan Kepenk, “Ahlaksızsınız, şerefsizsiniz, zavallısınız. Bugün makam odasında yaptırdığımız böcek taramasında iç hat telefonunun içine gizlenmiş dinleme cihazı bulunmuştur. Bunu yapan zavallılara sesleniyorum. Ben sesimi tüm Honaz'a ve Türkiye'ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum. Umarım iyi şeyler öğrenmişsinizdir. Çünkü buna ihtiyacınız var. Bunlar FETÖ'den öğrendiğiniz yöntemler. Bu bize değer katar” ifadelerini kullandı.

İlçede 69 yıl sonra CHP'ye seçim kazandıran ve üniversitede öğretim görevlisi olması nedeniyle ‘hoca' lakabıyla tanınan Kepenek'e takipçileri de yorumlarıyla destek verdi.