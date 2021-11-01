CHP’li belediyeye atıl tesisi bile vermediler!

Kırşehir Belediyesi, turizmi canlandırmak için 10 yıldır çürümeye bırakılan Karakurt Kaplıcası’nı 25 yıllığına kiralamak istedi. Özel İdare, “Hizmet alanınız dışında’’ diyerek teklifi kabul etmedi...

İsmail AKDUMAN

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Kırşehir'de turizmi canlandırmak için yapılan ve Özel İdare tarafından özel kuruluşlara kiraya verilen Karakurt Kaplıcaları çürümeye terk edildi.

CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 yıldır atıl durumda kalan tesisleri yenilemek ve otel yapmak için Özel İdare'den kiralamak istedi. Ama yetkililer teklifi reddetti.

Belediyeye gönderilen yazıda “Asli göreviniz ve hizmet alanınız dışında'' denilerek kaplıca alanını belediye verilmeyeceği açıklandı. Duruma tepki gösteren Ekicioğlu, “Burası Kırşehir İl Özel İdaresi adına kayıtlı 28 bin 997 metrekare bir yer. Yıllardır atıl durumda. Termal Kaplıca Sağlık Tesisi yapmak için 25 yıllığına istedik. Ama yetki alanı dışında diye vermediler. Yatırım yapmak istiyoruz, izin vermiyorlar. Milletin parasını böyle çürütüyorlar. Yazık değil mi harcanan paraya” dedi.