CHP’li Çakırözer: Devlet ‘kumpas’ mağdurlarından özür dilemeli

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM'de Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu görüşmeleri sırasında söz alarak, subay ve astsubayların taleplerini Meclis gündemine getirdi. Çakırözer, yarbay ile orgeneral rütbeleri aralığında olanların aldığı makam-görev tazminatının, subay ve astsubaylara da verilmesini istedi.

Eskişehir'de Emekli Astsubaylar Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından kendisine aktarılan talepleri Meclis kürsüsünden sıralayan Çakırözer, şöyle konuştu:

– Birincisi, söz verildiği hâlde makam, görev tazminatı hakları hâlâ verilmiş değil. Eğer bu teklifte buna ilişkin bir düzenleme yapabilirsek astsubaylarımızın emeklilik maaşlarını iyileştirmiş olacağız. İkincisi, kademe, derece sorunu. Meslek yüksekokulu mezunu astsubaylarımızın göreve 9'uncu derecenin 2'inci kademesinden, lisans mezunlarının ise 8'inci derecenin 1'inci kademesinden başlamaları ivedilikle sağlanmalıdır.

TALEPLERİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLMELİ

– Sadece astsubaylarımız da değil, üstsubaylara verilen görev, makam tazminatı bir üstsubay olan binbaşılarımıza da verilmelidir. ‘Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz' anlayışıyla görev yapan uzman çavuşlarımızın kadro istekleri bir an önce karşılanmalıdır. Sözleşmeli erlerimizin mesai sonrası evlerine gidebilmelerine dair kanun eksik uygulanmaktadır. Refakat izni, mehil izni, yol harcırahı, asgari geçim indirimi, komando tazminatı, ikinci doğu tazminatı gibi özlük haklardan faydalanamamaktadırlar, bunların bir an önce iyileştirilmesi gerekir. Keza kahraman gazilerimizin bizden talepleri var, bu taleplerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekir.

HAYATLARI ÇALINDI

– Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sıkıntıları üzerine konuşurken FETÖ'cülerin siyasi iktidarı da yanlarına alarak şerefli Türk ordusunun subaylarına kurduğu kumpasları hiç unutmamamız gerektiğini bir kez daha bu kürsüden vurgulamak isterim. Daha birkaç gün önce Balyoz kumpasının 10'uncu yıl dönümüydü. 10 yıl önce 163 kahraman subayımız FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerini yok etmek için başlattığı Balyoz Kumpasıyla zindana atıldı, hayatları çalındı.

TATAR, ÖZENALP, ÇAKMAK, ERDEN, KIRCA…

– 10 yıl geçti aradan Balyoz, Ergenekon, amirallere suikast, asgari casusluk iddialarıyla açılan davalarda ordumuzun yetişmiş, kahraman subayları hem haksız, hukuksuz yere zindanlarda yatırıldı hem de canlarından ailelerinden daha fazla sevdikleri Türk ordusundan tasfiye edildiler. Suçsuz yere kendilerine yaşatılan bu acılar yüzünden hayata veda eden Yarbay Ali Tatar, Kurmay Albay Murat Özenalp, Amiral Cem Çakmak, Kurmay Albay Berk Erden, Albay Abdülkerim Kırca ve daha nicelerini saygıyla anıyoruz ama sadece anmak yetmez, her şeyden önce devlet, bu kumpaslar nedeniyle sorumluluğunu üstlenmeli ve sürecin mağduru vatansever subaylarımızdan resmi özür dilemelidir.

– Bu kumpaslar nedeniyle yaşamını kaybeden kumpas şehitlerine hukuki statü tanınmalı ve ailelerinin tazminat talepleri karşılanmalıdır. Kumpas sürecinin faili, başta savcı ve hakimler olmak üzere kolluk görevlileri bütün davalar için adil yargılama koşullarında yargılanmalı ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdırlar.