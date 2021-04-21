CHP’li Engin Altay’dan Erdoğan’ın sözlerine yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözleri ve hakkında yapılan suç duyurusu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

“TROLL AKLI SARAYI VE AKP'Yİ ESİR ALMIŞ”

Dün akşam katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk'u yasaklaması üzerine, merhum Başbakan Adnan Menderes'in Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldığı süreci anlattığını ve orada bir temennisini paylaştığını belirten Altay, “Gece yarısı trol saldırısı başlatıldı ve bugün gördüm ki, trol aklı sarayı ve AK Parti'yi esir almış. Cumhurbaşkanı şapkası bulunan sayın Erdoğan, sözlerimi açıkça çarpıttı. Bir yalandan bir çarpıtmadan medet umdu” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN, ETRAFINDAKİ TROLLERİN TEZGAHINA GELMİŞ”

Altay, sözlerine şöyle devam etti:

*Erdoğan, bana atfen ‘…benim akıbetimin de Menderes’in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor' dedi. Ne böyle bir ümidim var, ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var.

*Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş.

*Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum.

“SANAL ALEMDE SAHTE ZAFER PEŞİNDELER”

“Çarpıtma” ve “yalan” ile algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Altay, “Neredeyse her gün bir örneğini gördüğümüz şekilde, trol aklı ile sanal alemde, sosyal medyada kendileri gibi düşünmeyen, eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ifade edenleri linç ediyorlar. Millete söyleyecek sözü kalmayanlar, çarpıtma ve yalanlardan medet umuyorlar. Sahada ve milletin gönlünde kaybedenler, sanal alemde sahte zafer peşindeler. Nafile çabadır” açıklamasında bulundu.

“ERDOĞAN'IN TALİMATI ÜZERİNE DEVLET TÜM GÜCÜYLE ÜZERİME SALDIRIYOR”

Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğunu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “jet soruşturma” açtığını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun da (RTÜK), derhal konuyu gündemine aldığını aktaran Altay, şunları söyledi;

“Erdoğan'ın talimatı üzerine devlet tüm gücüyle saldırıyor. Vız gelir tırıs gider. Suç duyurusunda ‘Amiraller Bildirisi'ne de atıf yapmışlar. Darbe girişimi yaftalaması peşindeler. Bu çamur tutmaz. Ortada bir darbe bir çağrısı, darbe girişimi yok. Tek adam rejiminin ekonomiyi batırmasının ardından, sürekli gündeme getirilen bir darbe simsarlığı var. Darbe söyleminden rant devşirme, oy devşirme çabası var.”

ALTAY DA YARGIYA GİDİYOR

“Erdoğan'ın tehdit ve hakaretlerini aynen iade ediyorum” ifadelerini kullanan Altay, kendisine yapılan hakaretleri yargıya taşıyacağını bildirdi, “Biz milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz” diye ekledi.

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

“Benzetme yapmış gibi olmasın, (moderatöre) ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?’ diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de şöyle cevap vereyim; Menderes’i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o.

Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, ‘sonu benzemesin’ Menderes'e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz…

Tabii, Menderes’in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye’ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete’, demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiç birimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?”

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