CHP’li Haluk Pekşen’e ‘tek adam’ cezası

CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemede, 100 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

İsmail AKDUMAN

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CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargı önüne çıktı.

Tek celsede verilen kararla Pekşen, 100 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Pekşen, mahkemenin verdiği karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“ADALETİN HALİ BUDUR”

Eski vekil, dava konusu olan programı çok kez izlediğini belirterek, “Bir televizyon programında Erdoğan’a hakaret ettiğim gerekçesi ile tek celsede yüz bin TL tazminata mahkum edildim. Mahkeme hakimine, yayını çok kez izledim. Hangi cümlem hakaret sayılmış diye sordum. Hakim Erdoğan’ın avukatına sordu. Meğerse ‘Tek adam’ demişim. Adaletin hali budur” ifadelerini kullandı. Pekşen'in daha önce de katıldığı bir TV programında “Darbeyi AKP'nin kendisi yaptı” şeklindeki konuştuğu gerekçesiyle AKP'ye 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.