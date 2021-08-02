CHP’li Meclis Üyesi Arslan: Tunceli’deki yangın ancak yağmur yağarsa söner

Tunceli’nin Hozat ilçesi Amutka, Ormanyolu, Boydaş, Dereköy ve Çakmaklı bölgelerindeki orman yangını 4 gündür devam ediyor. CHP Tunceli İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Arslan bölgenin sarp ve engebeli olmasından dolayı söndürme çalışmalarının zorlaştığını söyledi.

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Tunceli'nin Hozat ilçesinde devam eden yangının kontrol altına alınması çalışmalar devam ediyor. Amutka, Ormanyolu, Boydaş, Dereköy ve Çakmaklı bölgesinde devam eden yangın şu ana kadar kontrol altına alınamadığı bildirildi.

CHP Tunceli İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Arslan, yangında bölgede zarar gören alanın ne kadar olduğunu dair bir bilgilerinin olmadığını ancak havadan yapılacak bir inceleme sonunda zararın boyutunu öğrenebileceklerini kaydetti.

“ZARAR HAVADAN YAPILACAK İNCELEME SONUCU ANLAŞILABİLİR”

Bölgede yangının devam ettiğini ve ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten CHP Tunceli il Genel Meclis üyesi Hüseyin Arslan şöyle konuştu:

* O bölgede yangın devam ediyor ve söndürülmesi için arkadaşlarımız yangını kontrol altına almak için çalışmaya devam ediyorlar. Ancak yangın tamamen kontrol altına alınamadı.

* Bölge sarp ve engebeli bir araziye sahip olduğu için orada araçlarla ulaşım sağlamak zor. O bölgeye gitmek isteyen gönüllü vatandaşların çoğu da güvenlik bölgesi olduğu gerekçesiyle girişlerine izin verilmedi.

* Bölgedeki yangından çıkan dumanların ilçe merkezinde çok net bir şekilde görülüyor. Şuana kadar bölgede ne kadar bir alanın zarar gördüğünü söylemek çok güç çünkü Aliboğazı bölgesi çok zor bir bölge orada olağanüstü hal'in uygulandığı bir yer. Bu bölgede havadan inceleme yapılmayana kadar zararın boyutunun ne kadar olduğunu söylemek mümkün değil.

“YAĞMUR YAĞARSA YANGIN SÖNER”

Yağmurun yağması yada kayalık bir alana denk gelmesiyle yangının ancak söneceğini söyleyen Arslan, “Dün CHP'li 4 vekilimiz yangın bölgesi alanındaydı oradaki durumu net bir şekilde gördüler. O bölgenin konumundan dolayı insanların ulaşma imkanı çok zor. Oraya giden ekiplerinde fazla bir müdahalesi yok. Ancak yağacak bir yağmurda yangın kendiliğinden söner veya kayalık bir araziye denk gelirse kendiliğinden sönebilir. Yoksa kimsenin oraya girip yangını müdahale etme gibi bir şansı yok” ifadelerini kullandı.

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