CHP’li milletvekilleri stada almadılar

Geçen pazar günü 5 Ocak Stadı’nda oynanan Adanaspor-Adana Demirspor maçının girişinde yaşananları CHP’li dört milletvekili adına Meclis’te dile getiren Ayhan Barut, “İl Gençlik Spor Müdürü, Adana Valisi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Özel Kalem Müdürüyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelere rağmen danışmanlarımız ve yardımcı personellerimizle birlikte maçın oynandığı 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’na girişimiz engellenmiştir” diye konuştu.

AKP’li isimlerin stat girişine engel çıkartılmazken CHP’li Milletvekillerine yönelik tutumu kabul edilemez olarak niteleyip sorumluları kınayan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

– Türkiye Futbol Federasyonu kararları bahanesiyle bize engel çıkaranlar, iktidar partisi mensubu olduğu bilinen birçok kişinin elini kolunu sallayarak, mahiyetleriyle stadyuma girişini sağlamıştır. Stat tribünlerine bakıldığında protokol üyeleri ve onaylı seyirci dışında ciddi sayıda kişinin de maçı izlediği açıktır. Bu itirazlarımız ve tepkimiz, kimseyi engellemeyen bürokratların ve yöneticilerin halkın oylarıyla seçilmiş biz milletvekillerini engellemesinedir.

– Bu bürokratlar AKP’nin değil devletin bürokratı olduğunu unutmamalıdır. Ayrımcılığı ve bu zihniyeti anlamak, yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bizler, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla kurduğu Mecliste büyük bir onurla görev yapıyoruz. Gazi Meclisin üyeleri olarak Meclisi ve işlevini itibarsızlaştırma girişimlerine asla sessiz kalmadık, bundan sonra da asla kalmayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu kararını ve bunu uygulayanları, seçilmiş milletvekilleri nezdinde Meclis’in itibarına yönelik bu tavrı kınıyoruz. Bunu yapanlar için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.