CHP’li Öztunç: AK Partili bakanlar belediyeyi çağırmıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Soylu'nun “Biz belediyelerle ortak çalışıyoruz, dışlamıyoruz” açıklamasına tepki göstererek, "Ekranlarda millete, belediyeyle birlikte çalıştıklarını söyleyip de, arkasında belediyeyi CHP’li oldukları için bu işe dahil etmemeleri, ne kadar iki yüzlü olduklarının göstergesidir" dedi. Öztunç, Marmaris Belediyesi'nin afet koordinasyon toplantısına 'davetli değilsiniz' diyerek alınmadığını da söyledi.

SOZCU.COM.TR

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yangın bölgelerindeki çalışmalar için, “Biz belediyelerle ortak çalışıyoruz, dışlamıyoruz” açıklamasına sert tepki gösterdi.

“SİZ DAVETLİ DEĞİLSİNİZ”

Öztunç, şöyle konuştu:

* Şu anda ben Marmaris'teyim. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli Marmaris'te bir açıklama yaptılar.

* Sayın Soylu, ‘biz belediyelerle ortak çalışıyoruz, dışlamıyoruz' diyor. ‘CHP'li belediyelerle de çalıştıklarını, bu süreci böyle yönettiklerini’ belirtiyor. ‘Her kararda beraberiz' diyor.

* Ama şu anda Marmaris'te Soylu ve Pakdemirli afet koordinasyon toplantısı yapıyorlar. Peki kim yok o toplantıda? Marmaris Belediyesi yok.

* Marmaris Belediyesi'nin daimi üyesi toplantıya katılmak üzere gidiyor, ‘Siz davetli değilsiniz, siz katılamazsınız' diyorlar.

“AK PARTİLİ BAKANLAR BELEDİYEYİ ÇAĞIRMIYOR”

* Marmaris Belediyesi temsilcisi oradan çıkmak zorunda kalıyor. Belediye başkanı zaten çağrılmadı. Marmaris'te yangın var. Marmaris yanıyor.

* Ama AK Partili bakanlar belediyeyi çağırmıyorlar. Belediyesiz toplantı olur mu? İtfaiye belediyeye bağlı. Burada pek çok hizmeti belediye yapıyor. Niye çağırmıyorlar?

* Çünkü belediye Cumhuriyet Halk Partili. Bunlar başka şey söylüyorlar, başka şey yapıyorlar. Sözlerine güven olmaz.

* Böyle bir günde eleştirmek istemiyoruz ama çıkıp ekranlarda millete, belediyeyle birlikte çalıştıklarını söyleyip de, arkasında belediyeyi CHP'li oldukları için bu işe dahil etmemeleri, ne kadar iki yüzlü olduklarının göstergesidir.