CHP’li Öztunç Hisarönü’nden çağrıda bulundu: Acilen 8-10 helikopter ve uçak lazım

Yangının devam ettiği Marmaris Hisarönü Mahallesi'nden yetkililere çağrıda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Acilen 8-10 helikopter ve uçak lazım. Bu iş 2-3 helikopterle olmaz! Yerleşim yerlerine yaklaştı. Rüzgar var, nem oranı gittikçe düşüyor ve yangın büyüyor” dedi.

SOZCU.COM.TR

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Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde yangınların ortasından videolu çağrıda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yangına müdahale eden helikopter sayısının yetersiz olduğunu, acilen uçak takviyesi yapılması gerektiğini söyledi.

“UÇAK OLMADAN OLMAZ”

Öztunç, yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Burası Marmaris Hisarönü. Arka taraftaki yerleşim alanları, köyler tamamen yanmış durumda. Ufacık bir alev, bir anda alev topu oluyor ve bir anda büyüyor. Burada neredeyse her yer yanıyor. Yanlış görmüyorsam 3 helikopterle müdahale ediliyor ama Marmaris'in her yerinde yangın var, buraya çok helikopter lazım. Üç değil, dört değil en az 10 uçak lazım. Uçak olmadan olmaz. Helikopter sadece mangala tükürmüşsünüz gibi oluyor. Buraya uçak lazım. Bunun için çağrıda bulunuyoruz.”

“YANGIN BÜYÜYOR”

Öztunç, o videoyu, “Marmaris Hisarönü'ne acilen 8-10 helikopter ve uçak lazım. Bu iş 2-3 helikopterle olmaz! Yerleşim yerlerine yaklaştı. Rüzgar var, nem oranı gittikçe düşüyor ve yangın büyüyor” notu ile paylaştı.

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