CHP’li vekil alevlerin önünde isyan etti: Yanıyor, yanıyor, sesimizi duyan yok! Çıkın saraylardan!

Muğla'nın Milas ilçesinde hızla devam eden ve termik santrali tehdit eden yangını yerinde takip eden CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, "Yanıyor, yanıyor! İçimiz yanıyor! Ormanlar yanıyor, her yer yanıyor! Sesimize kulak veren yok! Bu ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan yok, Orman Bakanı yok. Şu an burada vicdanlar, yürekler, ormanlar, canlar yanıyor! Ama sesimizi duyan yok! Saraylardan çıkın! Gelin burayı söndürün. Böyle giderse Milas yanacak" diye isyan etti.

SOZCU.COM.TR

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Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangınları takip eden CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, bölgeden yaptığı canlı yayında şunlar söyledi:

* Yanıyor, yanıyor! İçimiz yanıyor! Ormanlar yanıyor, her yer yanıyor! Sesimize kulak veren yok! Bu ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan yok, Orman Bakanı yok. Şu an burada vicdanlar, yürekler, ormanlar, canlar yanıyor! Ama sesimizi duyan yok! Saraylardan çıkın! Gelin burayı söndürün. Ne havada müdahale var, ne karada müdahale var. Milas, Ören, Çökertme, Fesleğen Yaylası yanıyor. Böyle giderse Milas yanacak. İktidarı göreve çağrıyorum, çıkın saraylardan, yazıklar olsun size.