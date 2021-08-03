CHP’li vekil böyle isyan etti: Artık yeter yanıyoruz

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kızıldağ'da yangın tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede bulunan CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Artık yeter elinizde ne kadar uçak varsa gönderin Manavgat ve Gündoğmuş'a. Yeter, yanıyoruz” diye isyan etti.

İSMAIL AKIN

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Yangın bölgesi olan Manavgat Kızıldağ'da incelemelerde bulunan CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hava desteği istedi.

“NE KADAR UÇAK VARSA BURAYA GÖNDERİN”

Paylaşımında yangının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Zeybek; şunları söyledi:

* Eğer bu yangın şu tepeyi aşarsa gideceği yer Serik. Çok hızlı müdahale edilmesi gerekiyor. Sabahtan beri sadece 1 uçak ve helikopter gelmiş. Ama biz yarım saattir bu bölgedeyiz. Havadan müdahaleyi hiç görmedik daha. Ama yangın şiddetini artırarak devam ediyor.

* Sadece karadan arkadaşlarımız önlem almaya çalışıyor. Maalesef dilimizde tüy bitti. Bu yangınlar ancak hava desteği ile söndürülebilir. Şu anda yangının en şiddetli olduğu yer burası bir de Gündoğmuş'ta devam ediyor. Bu iki yangın yerinde artık şu uçakları gönderin.

* Eğer ne kadar uçak varsa buraya gönderin. Yoksa burası yanıyor. Duyun artık sesimizi. Yeter. Yanıyoruz.