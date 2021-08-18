CHP’li vekil ortaya çıkardı… AKP’li başkan ikinci maaşa veda etti

Çifte maaş alan AKP'li bürokratların ve siyasileri tek tek tespit ederek sosyal medya hesabından ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, daha önce çift maaş aldığını ortaya çıkardığı AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, şirketteki görevini bıraktığını duyurdu.

İSMAIL AKDUMAN

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 13 Mayıs’ta AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in aynı zamanda Superonline A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ve çifte maaş aldığını ortaya çıkarıp, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mehmet Hilmi Güler. Turkcell YK Üyeliğinden 05.03.2020 tarihinde ayrılmıştı. Şimdi de, Superonline A.Ş.’nin (Turkcell’e ait bir firma) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığını tespit ettik. Durmak yok, yolmaya devam!” diye ifadeler kullanmıştı.

GÜLER 20 GÜN SONRA GÖREVİNDE AYRILMIŞ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, bu kez de Hilmi Güler’in şirketteki görevinden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.

Yavuzyılmaz, “13 Mayıs’ta; Ordu BB. Başkanı Sn. Hilmi Güler’in aynı zamanda Superonline A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belgesiyle açıklamıştım. 2 Haziran’da bu görevinden ayrılmak durumunda kaldığını tespit ettik. Çoklu maaşları engellemeye devam” diyerek Ticaret Sicil Gazetesi’ni de delil olarak gösterdi.