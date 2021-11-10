CHP’li vekilden çarpıcı iddia: AKP’lileri devreye sokarak jandarma komutanını sürdürdü…

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde havaya silahla ateş açılması ihbarı üzerine jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Ş.D. bir jandarmaya tokat atmaya kalkıştı. CHP Milletvekili Burcu Köksal, Ş.D.’nin AKP’li siyasetçilerin yakınlarını devreye sokarak, Şuhut İlçe jandarma Komutanı Mükerrem Gökçe’yi sürgün ettirdiğini iddia etti.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Kayabelen Göleti'nde geçtiğimiz haziran ayında halkın piknik yaptığı ve çocukların bulunduğu alanda havaya silahla ateş edildiği ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme soncunda olayı gerçekleştiren kişilerin Güneytepe ve Hallaç Köyü muhtarları ile N.D. isimli kişi olduğunu tespit etti.

JANDARMAYA TOKAT ATMAYA ÇALIŞTI

N.D. hakkında jandarma ekipleri tarafından adli işlem yapılırken, N.D.'nin avukat olan kız kardeşi Ş.D. kardeşi hakkında adli işlem başlatılmaması için direndi.

Jandarmanın adli işlem yapacağı ısrarlarının ardından Ş.D. bir jandarma personelini iterek tokat atmaya yeltendi. Görevli askeri personele bağıran Ş.D., “Kardeşim gidecek, beni mi taciz ediyorsun?” diyerek çığlık atmaya başladı. Yaşanan olayın ardından Ş.D. ve kardeşi N.D. işlemleri için İlçe jandarma Komutanlığına götürüldü. Kardeşinin jandarma tarafından darp edildiğini iddia etmesi üzerine çılgına dönen Ş.D. bir kez daha jandarma ekiplerinin üzerine yürüyerek, “Savcı gelecek, buraya savcıyı çağırın” ifadelerini kullandı.

JANDARMA KOMUTANI SÜRGÜN EDİLDİ

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, jandarmaya tokat atmaya yeltenme ve görevli kolluk kuvvetine mukavemet suçları nedeniyle gözaltına alınan avukat Ş.D.’nin Eski Orman ve Şu İşleri Bakanı ve AKP Milletvekili Veysel Eroğlu'nun yeğeni olan AKP'li İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu'nu telefonla arayarak yardım istediğini iddia etti.

Köksal, “AKP'li İGM Üyesi Umut Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanını arayarak N.D. ve Ş.D. hakkında işlem yapılmaması konusunda baskıda bulunmuş. Daha sonra AKP'li İGM Üyesi Eroğlu ise ‘Benim emrimi nasıl yerine getirmezsin' diyerek talebini yerine getirmeyerek hukuka uygun şekilde görevini yapan İlçe Jandarma Komutanı'nı olay sonrasında görevinden sürgün ettirerek Afyonkarahisar Cezaevine tayini çıkardı” dedi.

“PKK İLE MÜCADELEDE CESARET ÖDÜLÜ ALMIŞ BİR KOMUTAN”

AKP'lilerin baskısıyla görevinden sürgün edildiği iddia edilen İlçe Jandarma Komutanı Mükerrem Gökçe'nin Güneydoğu'da PKK ile mücadelede ciddi başarılar elde etmiş bir komutan olduğunu söyleyen Köksal, “Güneydoğu'da PKK terör örgütüne karşı başarılı bir mücadele vermiş ve cesaret ödülü almış olan komutanımıza karşı yapılan bu sürgünü kınıyoruz. Vatan savunmasında canını siper eden komutanımıza kaşı yapılan bu muameleyi halkımızın takdirine bırakıyoruz. Komutanımızdan ziyade yine Şuhut'ta AKP'ye boyun eğmeyen bürokratların da görev yerleri sık sık değiştiriliyor. Ülkede bir korku iklimi oluşturmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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