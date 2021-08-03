CHP’li vekilden Fahrettin Altun’a: Acizlik senin gibilerin devletimizde yetki sahibi olmasıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlar nedeniyle uluslararası topluma yardım çağrısı yapmak için başlatılan #HelpTurkey kampanyasına "Devletimizi aciz göstermek için başlatılmıştır" diyerek tepki gösterdi. Altun'un paylaşımını alıntılayan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Acizlik, ne yazık ki senin gibilerin yüce devletimizde yetki sahibi olmasıdır" tepkisini dile getirdi.

EVREN DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanlığı İleişim Başkanı Fahrettin Altun orman yangınlarının ardından sosyal medyada “HelpTurkey” etiketiyle başlatılan global kampanyaya ‘acizlik’ olarak değerlendirmesine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tepki gösterdi.

ALTUN,’HELPTURKEY’ KAMPANYASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının ardından sosyal medyada “HelpTurkey” etiketiyle başlatılan global kampanyaya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabında, “İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır” dedi.

CHP’Lİ VEKİLDEN ALTUN'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun'un yapmış olduğu paylaşıma tepki gösteren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Altun'un paylaşımını alıntılayarak, “Acizlik, afet nedeniyle çaresiz kalan insanların yardım talep etmesi değil; Katar emirinin ikinci el uçağını devletin itibarı diye kullanmaktır ve ne yazık ki senin gibilerin yüce devletimizde yetki sahibi olmasıdır!” diyerek tepki gösterdi.

#HELPTURKEY KAMPANYASI NEDİR?

Pazar akşam saatlerinde sosyal medyada başlatılan kampanyaya destek veren sosyal medya kullanıcıları “Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece bir dünyamız var. Lütfen bu mesajı yayın. Bizim çok acil olarak dünya çapında sesimizi duyurmaya ve yardıma ihtiyacımız var” mesajını birkaç dilde paylaşıyor. Mesaj ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlardan destek talep ediliyor. Çok sayıda ünlü isim ve influencer da sosyal medya hesaplarından paylaşarak kampanyaya destek verdi.