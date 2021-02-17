Milyonlarca liralık yolda saatlerce süren çile

İstanbul-Bursa-Yalova-Balıkesir-İzmir arasında yoğun kar ve tipi trafiğin durmasına neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren 25 kilometreye ulaşan trafik yoğunluğu akşam saatlerine kadar sürdü. Susurluk ilçesi yakınlarındaki yoğunluk hem İzmir hem de İstanbul istikametinde devam etti.

Birçok TIR’ın da yolda bulunması nedeniyle araçlar uzun süre ilerleyemedi. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar temel ihtiyaçlarından yoksun kaldı. Birçok vatandaşın Kızılay ve AFAD’a başvurduğu halde temel ihtiyaçlara ulaşamadığı öğrenildi.

Saat 22.00 civarında trafiğin açıldığı, yolda mahsur kalanların evlerine gitmeye başladığı öğrenildi. SÖZCÜ’ye Whatsapp İhbar Hattı’ndan ulaşan bir vatandaş, “7 saat yolda bekledik. Paralı bir yolda insanların saatlerce beklemesi kabul edilemez. Çok insan mağdur oldu. Yolun kapanma nedeni kar değil TIR’ların yolda bulunmasıydı” dedi.

“MİLYONLARCA LİRA AKITILAN YOLDA 17 SAATLİK ÇİLE”

Yaşanan mağduriyete dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “17 saattir bitmeyen çile! İstanbul-İzmir otoyolunun Susurluk’tan İzmir’e gidiş yönü 17 saattir kapalı.

Sabah saat 4’ten beri insanlar yolda bekliyor. Milyonlarca lira akıtılan, o çok övündükleri yol çökmüş ve kapanmış” dedi. Sarıbal, aynı manzaranın 23-24 Ocak tarihinde de yaşandığını vurguladı.

Sarıbal, ilerleyen saatlerde Kızılay, AFAD ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yardım gelmemesi üzerine birçok vatandaşın araçlarda yakıt bitmesi, açlık ve soğuk hava gibi sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.