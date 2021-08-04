CHP’li vekiller o uçakları görüntüledi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ankara milletvekilleri Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya ve Servet Ünsal, çürümeye terk edilen yangın söndürme uçaklarını Türk Hava Kurumu Etimesgut Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde buldu. Kaya, "Türkiye cayır cayır yanıyor, herkes bu yangına bir damla su dökebilme gayreti içindeyken bu uçaklar neden burada atıl vaziyette duruyor?" diye sordu.

İSMAIL AKDUMAN

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Antalya ve Muğla’da devam eden orman yangınlarında tartışma konusu olan yangın söndürme uçaklarının bulunduğu alanda CHP’li milletvekilleri açıklama yaptı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türk Hava Kurumu Etimesgut Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne giderek, varlıkları, kullanılabilirliği tartışılan yangın söndürme uçaklarını yerinde tespit etti. Kaya'ya CHP'nin Ankara Milletvekilleri Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya ve Servet Ünsal da eşlik etti.

“5 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ATIL VAZİYETTE”

Türk Hava Kurumu'na ait uçakların önünde açıklama yapan Ahmet Kaya, “Geçmişte ülkemizdeki ve çevre ülkelerdeki yangınların imdadına yetişen, oralardaki yangınları söndüren ve o ülkelerin başbakanları tarafından ismi yangın kuşu konan uçaklarımız var. Pilotlarıyla, verdikleri hizmetlerle hepimizin gurur duyduğu uçaklarımız var.

Sosyal medya o uçaklarla ilgili birçok şey söyleniyor ve bir video dolaşıyor. Bugün bu uçaklar var mı yok mu, varsa ne durumdalar diye tespit edebilmek için Ankara milletvekillerimiz ile birlikte Türk Hava Kurumu Etimesgut İşletmelerinin önüne geldik. Hemen arkamızda, Cumhurbaşkanı ve Orman Bakanımızın yok dediği uçaklar var ya, işte onlar burada. Üzerinde Orman Genel Müdürlüğü yazan 5 uçağımız şu an atıl vaziyette burada bekletiliyor” dedi.

“YAZIKLAR OLSUN!”

Yangınların günlerdir söndürülemediğine dikkat çeken Ahmet Kaya, “Buradan soruyoruz, bugün Türkiye cayır cayır yanıyor, ormanlarımız cayır cayır yanıyor, ağaçlarımız, kuşlarımız, hayvanlar, insanlar, evler yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Durum böyleyken, bu ülke bütün imkanlarını seferber edip, bu yangına bir damla su dökebilme gayreti içindeyken bu uçaklar neden burada atıl vaziyette duruyor?

Bu ülkeyi yönetenler çıksınlar cevap versinler. Bu uçaklar neden kullanılmıyor, neden kullanılır hale getirilmiyor? Belediye başkanlarımız yangın bölgelerinde uçak diye feryat ediyor. Bu uçaklar şimdi kullanılmayacaksa, o alevlerin üzerine su dökmeyecekse ne zaman dökecek? Bu devlet çok güçlü bir devlet, bu millet çok güçlü bir millet. Ama ülkeyi yönetenler aciz. Yönetenler beceriksiz ve liyakatsiz. O nedenle bu uçaklar çürümeye terk edilmiş durumda yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

“YEŞİL: UÇAKLARI BİZE VERİN, GEREĞİNİ BİZ YAPALIM”

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ise yangınların 1 haftadır devam ettiğini belirterek, “Genel başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, milletimiz feryat ederken, hükümet ne hikmetse elimizde uçağımız yok, bunu söndürecek helikopteri kiraladık, geldi, gelecek, diğer ülkelere caka satar gibi kimseden yardım istemiyoruz diyorlarken o olmayan uçakları burada gördük işte.

Yok dedikleri uçakların olduğunu gördük. Bizim amacımız ülkemizi, ciğerlerimizi nasıl kurtaracağız, bunu yollarını arayacağız. Bu uçakları verin bize, tamirlerini yapalım ve ülkemizi bu yangından kurtaralım, ülkemize milletimize, vatanımıza olan borcumuzu yerine getirelim. Cumhuriyet ile birlikte kurulan bu kurumu pasif duruma getirebilmek için elinden gelen her türlü yöntemi kullandılar. Böylesine bir kurumu ve uçakları atıl vaziyette bekletmeleri hiçbirimize bir yarar sağlamaz” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise, uçakların uçmamasını anladığını söyleyerek, “Yunanistan'dan, İspanya'dan ve Azerbaycan'dan uçak beklemek yerine kendi uçaklarımızla, yangınları söndürebilirdik” dedi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, şunları söyledi:

“THK'nın, ‘yok' denilen uçaklarının olduğu mekandayız. Uçaklar var. Uçakların yangın yerine müdahale etmemesi izah edilebilir bir durum değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin malı olan bu uçakların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ciğerleri yanarken uçmamasını bir türlü anlayabilmiş değiliz.

Burada CHP Milletvekilleri olarak gelip durumu yerinde görmek istedik. Bu uçaklar Yunanistan'dan, İspanya'dan, Azerbaycan'dan ya da başka ülkelerden beklemek yerine kendi uçaklarımızla bu işleri rahatlıkla yapabilirdik ama neden yapılmadığını sanırım Türkiye kamuoyuna yetkililer açıklayacaktır. Yangınlara bu uçaklarla çok kısa sürede müdahalede bulunabilirdik. İnsanlarımızın ölmesini, ciğerlerimizin kül olmasını, canlarımızın cayır cayır yanmasını önleyebilirdik. Neden yapılmadığını AKP yetkilileri kamuoyuna açıklayacaktır!”

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