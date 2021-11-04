Çiftlik Bank ile ilgili yeni gelişme! İki numaralı isim ifade vermeyi reddetti

Çiftlik Bank davasının kilit ismi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın emniyetteki ikinci gününde ifadesine başlandı. Aydın’a kardeşiyle ortak olduğu şirketle ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Aydın’ın emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Türkiye’nin son zamanlardaki en büyük dolandırıcılık iddialarından bir olan Çiftlik Bank davasının kilit isimlerinden Fatih Aydın'ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ikinci gününde ifade işlemine geçildi. Şahsi avukatı olmayan Aydın’a İstanbul Barosundan avukat atandı.

İŞLEMİ TAMAMLANDI

İfade işlemleri kapsamında Fatih Aydın’ın kardeşi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ifadesinde sorulan sorulara benzer sorular sorulacağı öğrenildi. Ancak Fatih Aydın'ın avukatıyla görüştükten sonra “Susma hakkımı kullanacağım” dediği öğrenildi. İfade işlemi Aydın’ın yarın Kartal’daki Anadolu Adliyesine gönderileceği belirtildi.

YENİ SORUŞTURMALAR BAŞLATILMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank’a ilişkin açılan 3 ayrı davanın yanı sıra yeni bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Soruşturmanın Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişiye yönelik yürütüldüğü öğrenildi.

Fatih Aydın’ın üzerinde ele geçirilen SD kartın, içeriğinin tespit edilmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde inceleneceği bilgisine de ulaşıldı.

TOPLAM 83 BİN 446 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Çiftlik Bank’a ilişkin açılan 3 ayrı davada, Fatih Aydın'ın toplam 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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