Cübbeli doktor eski yerine döndü!

Medeni kanunu hedef alıp çok eşliliği savunan ve cübbe giyen eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, gönderildiği başka hastaneden eski görev yerine döndü.

Ali Ekber ERTÜRK

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Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde görev yaparken cübbeli fotoğrafları sosyal medyada yer alan ve gelen tepkiler üzerine görevinden alınan Dr. Ali Edizer, Güdül İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderilmişti. Edizer, kararın iptali için idari mahkemeye dava açmıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi kararını verdi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Edizer'in, Güdül'de görevlendirme işleminin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Doktorun yeniden eski hastanesinde görev yapması kararlaştırıldı.

Karar sonrası Dr. Edizer, sosyal medya hesabında mesaj paylaştı. Yine şaşırtan doktor, “Güdül'e veda zamanı. Bir hukuksuzluk daha izole edildi. İnşallah sırada GATA'ya dönüş var. Birikim ve gayretleriyle mücadelemizde büyük payı olan avukat arkadaşlarımı tebrik ediyorum” açıklaması yaptı.

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