Cumhur İttifakı meclis üyelerinden ‘çelişki’ önergesi

Manisa'da CHP’li Saruhanlı Belediyesi’nin olağan Ağustos meclis toplantısında, 2014 yılında AKP’li Belediye zamanında meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen taşınmaz satışı, takası ve tahsisine ilişkin Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin meclis kararın iptali için Cumhur İttifakı üyeleri tarafından önerge verildi.

İLKER KILIÇASLAN

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Manisa’daki Saruhanlı Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı 2. Bileşimi CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin başkanlığında Serdar Yaralı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda 2014 yılında AK Parti'li belediye döneminde meclisin oy birliğiyle kabul ettiği taşınmaz satışı, takası ve tahsisine ilişkin belediye başkanına ve encümene yetki verilmesi kararının iptal edilmesi için Cumhur İttifakı tarafından verilen önerge görüşüldü.

CHPLİ BAŞKANDAN “BU NE YAMAN ÇELİŞKİ” TEPKİSİ

Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından verilen önergeyle ilgili konuşan CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 2014 yılında AKP'li belediye döneminde meclis üyelerinin tamamının oyu ile verilen yetkinin geri alınmak istenmesine bir anlam veremediklerini ifade etti.

CHP'li Başkan Bilgin yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Biz 2014 yılında hizmetin önünü kesmemek için tüm yetkiyi verdik. Şimdi o gün alınan karar doğruydu, bugün bu karar yanlış mı? Bu ne yaman çelişki. Diyorsunuz ki siz bu kararı uygulamayın. Bu kararın iptalini istiyorsunuz. Ama devlette devamlılık esastır. Bugün Akhisar Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Millet İttifakına geçti. Geçmişte alınan kararları Sayın Besim Dutlulu Başkan iptal mi etti? Farklı yerdeki belediyeler, geçmişte alınan kararları iptal mi etti? Bu doğru olmamıştır. Ama tabi ki meclisin de hakkıdır. Böyle bir önerge verebilirler. Bu 2014 yılındaki kararı biz değil, AKP Belediyesi ve meclisi almıştır. Biz bu kararı düzelteceğiz.

Bizler Saruhanlı için bir seçim yapmamız gerekiyor. Ya para yok diyerek oturacağız, dönemin sona ermesini bekleyeceğiz. Ya da arsa, arazi satışı ve kredi gibi yollarla belediyeye gelir elde edip hizmete devam edeceğiz. Bizler Millet İttifakı olarak Saruhanlı’ya hizmete devam yolunu seçtik. Hizmetin önünü kesenleri halkımıza bir bir anlatacağız. Birileri mutlaka rahatsız olacak.

Bizler Millet İttifakı olarak aynı şevk ve heyecanla çalışacağız. Birlik ve beraberliğimiz bozmadan Saruhanlımıza hak ettiği hizmetleri yaşatacağız. Yaşatmaya devam edeceğiz. Konuyu Plan ve Bütçe komisyonunda görüşelim. İptali gerekiyorsa, yenisi alınması gerekiyorsa hiç şüpheniz olmasın. Biz bu kararı iptal ederiz. Millet İttifakının oylarıyla yeniden güncelleriz.”

OY ÇOKLUĞUYLA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Saruhanlı Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin 06.08.2021 tarihli “2014 tarih ve 74 sayılı Belediye Meclis kararı, varsa önceki dönem belediye meclisinde alınan benzeri diğer yetki devir kararlarının tamamının ve eklerinde satışına karar verilen taşınmazlara ilişkin kararın iptal edilmesi, bundan sonra belediye başkanlığınca satışına karar verilen taşınmazların ada, pafta ve parselleri ile güncel rayiç bedellerin her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere meclise getirilerek satışının yapılması” ile ilgili önergesinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine Cumhur İttifakı Meclis üyeleri ‘Red' oyu kullanırken, Millet İttifakı Meclis üyeleri ise ‘Evet' oyu kullandı.

Önerge oy çokluğuyla tekrar görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.