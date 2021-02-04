Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı’yla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı yeni anayasa açıklamasının ardından bugün kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

NE SÖYLEMİŞTİ?

Kabine toplantısı sonrası yeni bir anayasa mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı;

*Esasen sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim bu vesayet izini silmek mümkün olmuyor.

* Meclis’te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilci ile başlatılan çalışmalar CHP’nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef sonuca ulaşamamıştı. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz.

* Belki de şimdi Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir. Anayasa çalışması gizli saklı mahfillerde terör örgütü ile irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesi ile zihni kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir.

* Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir.

* Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

MUHALEFETİN ONAYI ŞART

Cumhur İttifakı’nın TBMM’de 337 olan sandalye sayısı yeni bir anayasanın kabulü için yeterli olmuyor. Milletvekili sayısı 550 olduğu dönemde, Anayasa değişikliğinin kabulü için 330 oy, referanduma gitmeden kabul edilebilmesi için ise 367 oy gerekiyordu.

Şimdi ise 600 milletvekili ile referanduma gitmeden Anayasa değişikliğinin kabulü için 400 milletvekilinin kabul oyu gerekecek. Değişikliğin 360 milletvekili tarafından kabul edilmesi halinde ise referandum şartı bulunuyor.

TBMM’de halen AKP’nin 289, MHP’nin 48, BBP’nin 1 sandalyesi bulunuyor. TBMM Başkanı oy kullanamadığı için toplam 337 oluyor. 360 oya ulaşmak için bile 23 desteğe gerek bulunuyor.