Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir felakettir gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemiz de bir süredir tabii felaketlerle boğuşmaktadır. Amerika'sı da böyle, Almanya'sı, Kanada'sı böyle. Hep bu tür felaketlerle boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz" diye konuştu. Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

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Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temaslarda bulunmak üzere Kastamonu'yu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçesinde cuma namazını kıldığı Yeni Camii’nin çıkışında vatandaşlara seslendi.

Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

* Salı başlayan yoğun yağışlar Kastamonu, Bardın ve Sinop illerimizde maalesef büyük sel felaketlerine neden oldu.

* Kastamonumuzda Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimiz bu yağışlardan en çok etkilenen yerler oldu.

* Bartın’ın Ulus, Sinop’un Ayancık ilçelerinin kimi köyleri de selden ciddi manada etkilenen yerler arasında.

* Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Maalesef ölen kardeşlerimiz oldu onlara Allah’tan rahmet diliyorum.

* Yakınlarına ve milletimize başınız sağ olsun diyorum. Bartın’da kaybolan vatandaşımız için çalışmalar sürüyor.

* Ülkemiz de bir süredir tabii felaketlerle boğuşmaktadır. Amerika’sı da böyle, Almanya’sı, Kanada’sı böyle. Hep bu tür felaketlerle boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz.

* Doğu Karadeniz’de epeyce bir ilçemizde selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik. Birkaç gündür de Batı Karadeniz’de sel felaketleri ile uğraşıyoruz.

KASTAMONU, BARTIN VE SİNOP AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

* Felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üzüntüsü, milletimizin ortak üzüntüsüdür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla sizlerle beraberiz.

* Kastamonu, Bartın ve Sinop’u genel hayata etkili afet bölgesi ilan ediyoruz.

* Tabii felaketler ülkelerin ve milletlerin birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma azletlerinin öne çıktığı dönemlerdir. Bu işin siyaseti olmaz.

* Fakat bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle alakası olmayan tipler çıkıyor. Tüm bu afetlerin neyi nasıl götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. Bugüne kadar bir gramlık iş üretmemiş olanlar ileri geri konuşuyorlar. Onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez.

* Böyle bir zamanda bir olmamız lazım beraber olmamız lazım iri olmamız lazım diri olmamız lazım, kardeş olmamız lazım milletçe bu milleti ayağa kaldırmamız lazım.

* Ama onlar bakıyorsunuz hâlâ gelip Erdoğan’a ben nasıl vurayım da ona yara vereyim dertleri bu. Yara veremezsiniz biz bu milletle beraberiz.

* Milletimizle beraber de bu yola devam edeceğiz. Biz bir ölür bin diriliriz. İnşallah şu afetleri de aşıyoruz aşacağız. İşte Antalya, Manavgat, Burdur her yeri gördünüz.

* ABD’si Rusya’sı yangınların altından kalkamadılar hala. Biz 20 günü bulmadan buralarda bu afetlerden büyük oranda kurtulduk.

“KÜLLERİMİZDEN İNŞALLAH YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ”

Öncesinde vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı otobüsünden de hitap eden Erdoğan, şöyle konuştu:

* Abanalı kardeşlerim. Öncelikle Cuma’nız mübarek olsun. Bu sel afeti, sel felaketi sebebiyle ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarımıza, milletimize başsağlığı diliyorum.

* Rabbim beterinden korusun diye de niyaz ediyorum. Bugün Bozkurt’a geçip Cuma’yı inşallah orada kılacağız. Bozkurtlu kardeşlerimizle hemhal olacağız. Abana da bu felakette mağdur oldu.

* Sizi selamlamadan geçmeyim istedim. Şunu çok net söylüyorum. Bizler Allah’ın izniyle bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah hep söyleriz ya; ‘Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız.’ Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz.

* Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. Süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içinde olacağız. İçişleri, Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanı hep birlikte buradayız ve yerinde değerlendirme yapacağız. Diğer bölgelere yine bakan arkadaşlarım var.

* Milletvekilli arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz. Buralardaki tespitleri yaptıktan sonra da adımlarımızı atacağız. Teşekkür ediyorum, sizleri Allah’a emanet ediyorum.