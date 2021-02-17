Cumhurbaşkanına ‘Haddini bil’ demek suç değil

Sanatçı Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde katıldığı Uğur Dündar'la Halk Arenası programındaki söyleşisinde kullandığı “Haddini bil” ifadesi üzerine “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan davaya Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya katılan Müjdat Gezen, “Haddini bil demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi” dedi.

Savcı mütalaasında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme ek süre vererek duruşmayı ertelerken akıllara benzer bir vaka hakkındaki yargı kararı geldi.

“HADDİNİ BİL” İFADESİ ELEŞTİRİ SINIRLARINDADIR

İzmir Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur'un 2019 yılında şehir meydanında halka hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nı eleştirirken kullandığı “Adam ol, haddini bil” ifadeleri üzerine dava açılmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “hakaret” iddiasıyla şikayetçi olduğu dava Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme yaklaşık üç ay önce, 19 Kasım 2020 günü davayı karara bağlamıştı.

Kararda, “Bahse konu sözlerden ‘adam ol, haddini bil' ifadelerinin atılı suç oluşturmayacağı, eleştiri sınırında kalacağı değerlendirilmektedir” denilmişti. İsmail Uygur beraat ederken, savcı itirazda bulunmamış, beraat talebinde bulunmuştu.

MAHKEMELER HUKUKU FARKLI YORUMLAYAMAZ

Söz konusu davada İsmail Uygur'un savunmasını üstlenen Avukat Murat Ergün, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Torbalı'daki davanın emsal teşkil ettiğini belirterek şöyle konuştu:

* O davada meslektaşlarımla birlikte yaptığımız savunmada haddini bil kelimesinin suç unsuru içermediğini, hakaret olmadığını, Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlükten örnek vererek izah etmiştik.

* Savunmalar neticesinde cumhuriyet savcılığı da her ne kadar dava açmış olsa da haddini bil kelimesinin hakaret içermeyeceği nedeniyle sayın başkan hakkında beraat talep etmişti.

* Mahkeme de neticede haddini bil kelimesinin suç olmadığını, hakaret suçu unsuru taşımadığını kararlaştırdı ve bu karar kesinleşti. Bunun Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için bir emsal olduğunu düşünüyorum.

* Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı mahkemeler, hukuku farklı yorumlayamaz. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı vardır. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre haddini bil kelimesi de hakaret değildir.

* Her ne kadar Müjdat gezen ve Metin Akpınar için savcı ceza talep etmişse de kanaatimce bir hukukçu olarak mahkemenin beraat kararı vereceğini düşünüyorum.