Deneyimli hukukçu iki fotoğrafı karşılaştırdı: Biri düğmesi ilikli diye tutuklandı, diğeri bakan oldu

Duayen hukukçu Turgut Kazan, Hürriyet temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun yargılanmasına neden olan fotoğrafla birlikte Nureddin Nebati'nin FETÖ elebaşının yanındaki fotoğrafını yan yana koyarak karşılaştırma yaptı. Kazan, “Muratoğlu 'Gülen’le fotoğraf çektirdiği', 'fotoğraf dikkatlice incelendiğinde ceketinin iki düğmesinin ilikli olduğu' gerekçesiyle tutuklandı. Nebati ise bakan oldu. Suçlanıp tutuklanan gazeteci gibi, düğmeleri ilikli” dedi.

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Duayen hukukçu Turgut Kazan, Hürriyet temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun FETÖ elebaşıyla aynı fotoğraf karesinde bulunduğu için yargılanmasını hatırlatarak şimdiki duruma dikkat çekti. Barbaros Muratoğlu'nun yargılanmasına neden olan fotoğrafla birlikte Lütfi Elvan'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati söz konusu fotoğrafını yan yana koyarak karşılaştırma yapan Kazan, “İki resim, Türkiye'nin siyaset ve yargı klasiğinin bugünkü durumunu gösteriyor” dedi.

“DÜĞMESİ İLİKLİ DİYE TUTUKLANDI”

Paylaştığı ilk fotoğrafta ABD gezisine katılan gazetecilerden Hürriyet temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun hikayesi olduğunu belirten Kazan, şöyle konuştu:

* Bazıları hadi Pensilvanya'ya kadar uzanalım demiş. Ve bu öneriye uyularak gidilmiş. Tabii resim de çektirilmiş. Ama o sıralar Hürriyet'e çökme planları yapıldığı için bu resim iştahları kabartmış.

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma açıp tutuklama istedi. 9. Sulh Ceza Yargıçlığı da “Gülen'le fotoğraf çektirdiği”, “fotoğraf dikkatlice incelendiğinde ceketinin iki düğmesinin ilikli olduğu” gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

* Muratoğlu yargılandı, hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf kararıyla aklandıysa da büyük mağduriyet yaşadı.

“NEBATİ'NİN DÜĞMELERİ İLİKLİ, ÜÇÜNCÜ SIRADA DEĞİL BİRİNCİ SIRADA, ESAS DURUŞTA”

İkinci resim içinse Kazan, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Fethullah Gülen'in sağında Nureddin Nebati yer alıyor. Biliyorsunuz kendisi bugün Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Resme tekrar bakın, suçlanıp tutuklanan gazeteci gibi, düğmeleri ilikli. Üstelik, üçüncü sırada değil, birinci sırada ve tastamam esas duruşta.

* Özgeçmişini okuyorsunuz, ekonomiyle hiçbir ilgisi olmamış. Anlaşılan Fethullah Gülen'le ilgisi yetiyor. Böylece, AKP döneminde adaletle / siyasetin düzeyini öğrenmiş oluyoruz.

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