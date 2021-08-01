Denizi kirleten gemi Vahap Seçer’i isyan ettirdi: En ağır şekilde cezalandıracağız!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denizi kirleten bir geminin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti, “En ağır şekilde cezalandıracağız” dedi.

ALI EKBER ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekibinin liman sahasında denetimi sırasında çektiği görüntülerde bir yük gemisinden renkli bir sıvının denize akıtıldığı görülüyor. Görevliler denizi kirleten gemiye botla yanaşarak uyarılarda bulunuyor.

GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

CHP'li Başkan Seçer, denizi kirleten geminin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti. Bir yandan orman yangınlarıyla uğraşırken bir yandan da deniz kirliliği ile ilgilendiklerini belirten Seçer, “Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız!” ifadelerini kullandı.

“BU ÇİRKİNLİĞİ SİZİNLE PAYLAŞIYORUM”

“Bir yandan yanan ormanlarımızı korumaya çalışırken, az önce Mersin limanı MIP 2 Rıhtımında çevre koruma ekibimizin çektiği bu çirkinliği sizinle paylaşıyorum” diyen Seçer, “Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız!” ifadelerini kullandı.