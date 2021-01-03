Depremin ardından 30 CHP’li vekil Elazığ’a gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ’da meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremin ardından 6 Ocak Çarşamba gününden itibaren milletvekillerinin de yer alacağı CHP heyetinin Elazığ’da olacağını duyurdu.

“Elazığ'da bugün yaşanan 4.2 şiddetindeki deprem bari iktidarı uykudan uyandırsın. Deprem gerçeği unutulmamalıdır” diyen Öztunç, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Türkiye’nin bir deprem ülkesi gerçeği olduğunu unutmamamız gerekiyor. Maalesef ülkemizde deprem yaşanıyor. Depremden sonra 3-15 gün medyada bu gerçek kalıyor. Daha sonra yeni bir deprem olana kadar unutuluyor.

*Oysa Türkiye ciddi bir deprem ülkesi. Yaşandığı zaman canımızı yakıyor. Bunun için yapılması gerekenler var. Deprem fay hatları üzerinde bulunan yerleşim alanlarında mutlaka yapı stokunun çıkartılması gerekiyor.

*Depreme yönelik tedbirlerin alınması, güçlendirmelerin yapılması, deprem haritalarının belirlenmesi gerekiyor. Ama AK Parti hükümeti bu konuda ciddi çalışmalar yapmıyor. Deprem olduğu zaman, ‘enkazdan insanları nasıl çıkartırız’ sadece böyle deprem politikası yürütüyor.

*Oysa çağdaş ülkelerde olduğu gibi bir deprem bakanlığının mutlaka kurulması gerekiyor. Büyükşehir belediyelerinde deprem daire başkanlıklarının da kurulması gerekiyor.

“KÖY KÖY, KASABA KASABA ÇALIŞACAĞIZ”

Geçtiğimiz yıl Elazığ’da yaşanan şiddetli depremi hatırlatan Öztunç, “Elazığ’da ne yapıldı, verilen sözler tutuldu mu, bunu araştırmak üzere 6 Ocak’ta 30 CHP’li milletvekili olarak gideceğiz. 2 gün boyunca, köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle çalışacağız. Deprem gerçeğini bir kez daha kamuoyuna hatırlatacağız” dedi.

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