Dernek başkanları Kılıçdaroğlu’na sorunları anlattı: Sıkıntılarımız büyük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu üyesi dernek başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Görüşmede yaşanan sorunlar ile vatandaşın taleplerini dinleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

“SIKINTILARIMIZ BÜYÜK”

Dernek Başkanları yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

“-Şu anda bizim hayvancılıkla ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Çünkü yemin torbası 80 lirayken bu yıl 120 lira oldu. Geçen yıl et 40 liraydı bu yıl et 37 lira yani ette düşüş yemde yükseliş var. Sizin hayvancılıkla, tarımla ilgili politikanız nedir?

* Eğitim kurumu işletiyorum. Tabi her kurum gibi bizim de sıkıntılarımız büyük. 1 yıldır okulların açılmaması pandemi nedeniyle bir açılıp bir kapanması nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bursa'da 5 Türkiye çapında ise bine yakın özel okul kapandı diye biliyorum. Ne yapmak gerek? Hakikaten zor durumda özel okullarımız.

“DEVLET, ESNAFIN SORUNUNU GİDERMELİ”

Dernek Başkanlarını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu çözüm önerilerini şöyle anlattı:

* Vatandaşın bir ekonomik, sosyal sorunla karşılaştığında o sorunu çözmeyi devlete görev olarak vermiştir Anayasa. Eğer esnafa ‘dükkanı kapat' diyorsan okula diyorsan ‘okulu kapat' o zaman oradaki ekonomik sorunları gidereceksin. Devlet olarak bu senin görevin. ‘Efendim param yok' paran var efendim ne demek paran yok.

* Türkiye'de para var ama paranın nerede ne kadar kullanılacağına siyaset kurumu karar verir. Esnaf dükkanını kapatıyor ve sorunlarla karşılaşıyorsa o sorunlar da giderilmiyorsa, dönüp hükümete sorması lazım benim sorunumu niye gidermiyorsun? diye.

TARIM VE HAYVANCILIK

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında, “Tarım ve hayvancılık konusunda sağlıklı bir planlama yapılmalı. Devlet Planlama Teşkilatı vardı eskiden. Kimin hangi ürünü ekeceği hangi üründen devletin bunu satın alacağı 1 yıl önceden belirlenmeli. Devletin belirlediği bir fiyat veriyorsa çiftçi malını ona satmalı ama onun altına kesinlikle inmemeli. Devletin yapacağı planlamada da maliyet artı makul bir kar olmalı ve o makul fiyatlandırma üzerinden asgari gelir güvencesi vermeli devlet” ifadelerini kullandı.

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