Devlet tüy dökemedi

Sayıştay ürünler için 2 milyon 186 bin TL harcanarak tanıtım yapıldığını, 4.7 milyon lira da üretim için harcandığını belirledi.

UZMANLIK ALANI DEĞİL

TBMM KİT Komisyonu'nda TKİ'nin hesapları ele alınırken, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel “Kurum uzmanlık alanına girmeyen kozmetik sektöründe Elegance isimli bir marka oluşturmuş. Danışmanlık hizmetleri adı altında 2.2 milyon TL harcama yapmış. Üretim için de 4.7 milyon TL'lik bir bedelle sözleşme imzalanmış. 48 bin 500 adet ürünün son kullanma tarihleri geldi. TKİ alanı olmayan bir işe girdi, milyonlarca lira borçlandı'' dedi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise “Türkiye Kömür İşletmeleri kozmetik ürün satışlarından ne kadar gelir elde etmiştir? Kurumunuz tarafından üretilen ve son kullanma tarihi geçen ürünler çöpe mi gitmiştir? Ne kadar zarar ettiniz” diye sordu.

HEDİYE OLARAK DAĞITTIK

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan ise depolarda bulunan kozmetik ürünlerinin ‘hediye' olarak dağıtıldığını açıkladı. Erdoğan, “Üretilen kozmetik ürünler; Bakanlığımız, kurumlarımız ve bazı kamu kurumlarımıza hediye olarak dağıtıldı. Herhangi bir ticari satışı söz konusu olmadı” dedi. Erdoğan, ürünler için yapılan toplam harcama konusunda ise yazılı olarak bilgi vereceğini söyledi.