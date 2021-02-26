‘Dijital para üreteceğiz’ diyerek dolandırdılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şirketin dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para toplama yöntemi ile dolandırıcılık faaliyeti yürüttüklerini belirledi.

PİRAMİT YAPI KURMUŞLAR

Ekipler, şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri için “piramit yapı” kurduklarını, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettiklerini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yeni üyelerin sisteme dâhil olmaları ile şüphelilerin bu kişiler üzerinden haksız kazanç temin ettiklerini tespit etti.

328 kişiyi dolandırarak, 1 milyon 270 bin 779 Euro, 12 bin dolar, 4 milyon 177 bin 374 lira haksız kazanç elde eden 37 şüpheliye İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Balıkesir, Manisa, Konya, Samsun, Van, Nevşehir, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.