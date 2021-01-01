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Dilek İmamoğlu: Devlet yetkililerinin kadın cinayetlerini dert edinmeleri gerekir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP'de görev alan başörtülü kadınlar için kullandığı 'vitrin mankeni' ifadesine tepki gösterdi. Dilek İmamoğlu, Erdoğan’ın sözlerinin hedefindeki CHP'li Sevgi Kılıç'ın annesinin ve kız kardeşinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak "Devlet yetkililerinin kadın cinayetlerini dert edinmeleri gerekir" dedi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 22:01, 01/01/2021
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Dilek İmamoğlu: Devlet yetkililerinin kadın cinayetlerini dert edinmeleri gerekir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ayasofya Cami çıkışında CHP’ye Fikri Sağlar’ın açıklamaları üzerinden yüklenirken, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz, başörtülü birkaç kişiyi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o işler”  ifadelerini kullanmış ve bu sözler muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti.

“KADIN CİNAYETLERİNİ DERT EDİNMELERİ GEREKİR”

Erdoğan'a bir tepki de Dilek İmamoğlu'ndan geldi. Erdoğan’ın CHP’de görev alan başörtülü kadınlar için kullandığı ‘vitrin mankeni’ ifadelerinin hedefinde yer alan CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç’ın annesinin ve kız kardeşinin yer aldığı fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşan İmamoğlu, şu notu düştü:

* CHP PM Üyesi Avukat Sevgi Kılıç'a yönelik kullanılan ifadeler asla kabul edilemez.

* Devlet yetkililerinin rencide edici açıklamalarla kadınların kıyafetleri, inançları ve yaşam tarzlarını değil, her gün şahit olduğumuz kadın cinayetlerini dert edinmeleri gerekir.

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Yayınlanma Tarihi:21:54,