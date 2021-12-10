‘Diyanet İşleri olarak 120 ülkede varız’

Bursa Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından kentteki ziyaretlerini sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ocak 2022'de yaş itibariyle emekliye ayrılacak olan Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın düzenlemiş olduğu veda yemeğine katıldı.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve çok sayıda davetlinin katıldığı veda yemeğinde konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi olarak 120 ülkede var olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Bursa İl Müftüsü İzani Turan’a teşekkürlerini de ileten Erbaş, şunları söyledi:

* Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 120 kadar ülkede resmi olarak varız. Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla da 149 ülkeye ulaşıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı bu 149 ülkeye kurban vesilesiyle ve ramazan vesilesiyle ulaşıyor.

* Sadece ramazan paketi ya da kurban hissesi götürmüyor. Milletimizin cömertliğini götürüyor. Milletimizin yardımseverliğini götürüyor. Kuran-ı Kerim’de bahsedilen infakın örnekliğini gösteriyor. O yüzden bütün bu hizmetlerin tepe noktasında illerimizde müftülerimiz var.

* Efendimizin bıraktığı emaneti Cenab-ı hakkın kendisine nasip etmiş olduğu ömrü taşıdığı sürece yerine getiren müftülerimiz var. Allah hepsinden razı olsun.

* Bir müftümüzün merasiminde bulunmak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merasimine iştirak etmek demektir. Bizim aidiyetimiz bu kadar iç içedir.

Kısa bir konuşma yaparak davetlilere teşekkür eden İzani Turan, “Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bizleri mutlu ettiniz. Allah sizleri de mutlu etsin. Son nefese kadar rabbim ne lütfederse, mücadeleye devam edeceğiz. Rabbim istikametinden ayırmasın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat, hizmetlerinden dolayı Turan’ı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. DHA