Diyarbakır’da 29 Ekim coşkusu: 160 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla fener alayı

Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 160 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla Diyarbakır'da fener alayı düzenlendi.

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Diyarbakır’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kent geneline yayılan etkinliklerle kutlanıyor. Kayapınar ilçesinde Vali Münir Karaloğlu, AKP Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, ilçe kaymakamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı fener alayında 160 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Park 75’ten kent meydanına kadar ellerde meşalelerle yürüyüş yapıldı.

Kent meydanında büyükşehir belediyesi sanatçıları, konser verdi. Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, konserin ardından vatandaşlarla birlikte halay çekti.

“CUMHURİYET’İ 98 YILDIR GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYORUZ”

Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, “Yaşasın millet, yaşasın Cumhuriyet sloganı çok güzeldi. Cumhuriyet’i 98 yıldır gözümüz gibi koruyoruz. İnşallah ilelebet de koruyacağız” dedi.

Ergani ilçesinde de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, vatandaşlarla birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla Yenişehir Caddesi’nde yürüdü. Evlerindeki vatandaşlar da balkonlardan alkışlayarak, yürüyüşe destek verdi. DHA