Düşen uçakta yaşamını yitiren koordinatör İYİ Parti yönetim kurulu üyesiydi

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına müdahale için Adana’dan kalkan Rus yangın söndürme uçağının düşmesi sırasında hayatını kaybedenler arasında İYİ Parti Sarıçam İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Edip Uzunoğlu'nun da olduğu öğrenildi. Uzunoğlu'nun üye olduğu ilçe teşkilatı ve Adana milletvekillerinden başsağlığı mesajları paylaşıldı.

SOZCU.COM.TR

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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Rus yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3’ü Türk 8 mürettebat arasında yer alan bir kişinin Edip Uzunoğlu olduğu öğrenildi.

Koordinatör olarak uçakta bulunan Edip Uzunoğlu'nun emekli okul müdürü olduğu ve İYİ Parti Sarıçam İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu açıklandı.

İLÇE TEŞKİLATINDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanı Ahmet Köse yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş'ta çıkan orman Yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Rus yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 5'i Rus 3'ü Türk mürettebat hayatını kaybetti. Koordinatör olarak uçakta görevli olan, İYİ Parti Sarıçam ilçe Yönetim Kurulu Üyemiz Emekli Okul Müdürü Edip Uzunoğlu hocamız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve Teşkilatımızın başı sağolsun” dedi.

ADANA MİLLETVEKİLLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise, “Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale eden uçağın düşmesi sonucu şehit olan koordinatör, İyi Parti Adana-Sarıçam ilçe yöneticisi emekli öğretmen Edip Uzunoğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Ulusumuzun başı sağ olsun” mesajı paylaştı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da paylaştığı mesajında “Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale eden uçağın düşmesi sonucu şehit olan Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'a ve uçağın koordinatörü İyi Parti Sarıçam ilçe yöneticisi emekli öğretmen Edip Uzunoğlu'na Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır dilerim. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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