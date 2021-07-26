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Düzce, Rize ve Artvin’de bazı bölgeler ‘afet bölgesi’ ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin'de bazı bölgeleri 'afet bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Güncellenme: 16:40, 26/07/2021
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Düzce, Rize ve Artvin’de bazı bölgeler ‘afet bölgesi’ ilan edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Düzcenin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köylerinin Rizenin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köylerinin Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri ile Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köylerinin Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinin, Artvinin Arhavi ve Murgul ilçelerinin AFAD tarafından, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:16:29,