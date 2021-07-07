Düzce’de selde mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve uzun süre şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış etkili oldu.

Yağışın en yoğun olduğu Akçakoca, Çilimli, Cumayeri ilçelerinde ve köylerinde mahsur kalma, dere taşkını, ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi. Yaşanan sel felaketiyle birlikte il genelinde Vali Cevdet Atay ve kaymakamlar koordinesinde kriz merkezleri oluşturuldu.

142 KİŞİLİK EKİP

Selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına Düzce, Manisa ve Ankara AFAD ekipleri, UMKE, Düzce itfaiyesi, Düzce İl Özel İdaresi, DSİ 55. Şube Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma Derneği, Afet Gönüllüleri Derneği'nden oluşan 142 kişilik ekip çalışmalara katıldı.

VALİLİK: ANINDA MÜDAHALE EDİYORUZ

Düzce Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tüm birimlerimiz alanda olup, gelen çağrı ve ihbarların hepsini değerlendirerek anında müdahale etmektedir.

Şu ana kadar kayıp ihbarı alınmamış olup, can kaybı yaşanmamıştır. Mahsur kalan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. Tüm arama kurtarma ekipleri ihbar gelen köylerde tedbir amaçlı hazır bekletilmektedir” denildi.

Evinde mahsur kalan kadın iş makinesiyle kurtarıldı

Düzce'de meydana gelen selde evinde mahsur kalan kadın, gözyaşı dökerek yardım istediği itfaiye tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Konuralp bölgesi Tepecik sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Zekiye B. (70), sel nedeniyle evinde mahsur kaldı. Sel sularının kapısına kadar geldiği kadın dışarı çıkamayacağını anlayınca itfaiye ekiplerini aradı. Korku dolu anlar yaşayan ve gözyaşı dökerek itfaiyeden yardım isteyen Zekiye B.'nin yaşadığı evin adresini öğrenen ekipler yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Zekiye B.'nin mahsur kaldığı eve iş makinesi yardımıyla ulaştı. İtfaiye ekipleri yaşlı kadını ve apartmandaki diğer vatandaşları iş makinesinin kepçesine bindirerek kent merkezine götürdü.