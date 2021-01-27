EBA’ya giremeyen öğrencilere Antalya’dan yardım eli

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde Emrah Yardımcı (24), şebeke çekmeyince cep telefonunu kullanabilmek için Norveç'in dev aynalar yansıtılarak güneşle aydınlatılan Rjukan kasabasından esinlendi.

Yansıma yöntemiyle sorunu çözebileceğini düşünen Yardımcı, evinin önüne çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile ‘baz istasyonu' kurdu. Bu durumu duyan yardımsever bir iş adamı köydeki öğrencilerin internete rahat ulaşabilmesi için köye verici temin ettirdi, öğrencilere ise tablet yardımında bulundu.

TABLETLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLER, VERİCİ İLE İNTERNETE BAĞLANDI

Öğrencilerin internet ihtiyacını karşılaması için köye baz istasyonu kuran Emrah Yardımcı, “Antalya'dan Cengiz Halil Candurmaz isimli iş adamı bize ulaştı. Kendisi bize şebeke güçlendirici ve 20 adet tablet gönderdi. Bugün şebeke güçlendiriciyi kurdum ve öğrencilerimize tabletlerini verdik. Rahat bir şekilde EBA'ya bağlanıp derslerine girebiliyorlar. Köy halkı adına Cengiz beye teşekkür ederim. Çocuklar için bir umut ışığı oldu” diye konuştu.

“ARTIK DERSLERİMİZE GİREBİLİYORUZ”

İlkokul öğrencisi Şervan Yardımcı ise “Artık derslerimize girebiliyoruz. Bundan çokta mutluyuz. Eğitimimizden geri kalmamak için dondurucu soğuğa rağmen buradan derslerimize giriyoruz” şeklinde konuştu

“BÜYÜYÜNCE OKUYUP ÖĞRETMEN OLACAĞIM”

Meryem Akdoğan, “Daha önce buraya gelip bir tık şebeke ile derslerimize giriyorduk ailelerimizin cep telefonlarıyla bugün ise bize hem tablet hem de şebeke güçlendirilmiş verici geldi. Bu da bizi çok mutlu etti. Antalya'daki iş adamının göndermiş olduğu tabletlerden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Büyüğünce okuyup öğretmen olacağım ve kendi köyümde öğrencilere ders vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.