Ebubekir Sifil suç duyurusunda bulundu, savcı Yılmaz Özdil’i ifadeye çağırdı

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil için ‘Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ şeklinde paylaşım yapan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil’in hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

KÖŞE YAZISI ÜZERİNE SUÇ DUYURUSU

Özdil de kendisini tehdit eden Sifil’e, köşesinde kaleme aldığı ‘Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısında geçen ‘yobaz' ve ‘insanlıktan çıkma' ifadelerinin kendisine karşı işlenmiş aleni hakaret suçu olduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine Özdil hakkında, “hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından soruşturma başlatarak Özdil’i ifadeye çağırdı.

SİFİL HAKKINDA TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

Yılmaz Özdil'in avukatı Celal Ülgen, savcılığa gönderdiği ön savunmada, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil için ‘Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ şeklinde paylaşım yapan Ebubekir Sifil hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı verdiğini ve bu karara da itiraz ettiklerini anımsatarak, “Ebubekir Sifil, Twitter'da Diyanet İşleri Başkanlığına seslenerek, kendince İslam dışı olarak nitelediği gazetecilere ve aynı düşüncede olan bir kesime karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu nedenle müvekkilimizin söylediği ve yazısında belirttiği yobaz ve insanlıktan çıkma gibi sözcükler ağır bir eleştiri olarak kullanılmıştır. Müvekkillerimizden söz ederken ‘cesetleri' diye hakaret edilen ‘camiye alınmasın' diye ötekileştirilen müvekkilimizdir. Bu nedenle hakaret suçu da bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

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