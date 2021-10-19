Emekliler böyle isyan etti: Bin 500 lira maaş alıyorum, çalışmazsam açım

Emeklilerin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Emekli Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Ayar; “Türkiye’de hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Bugün bin 500 TL ve altında aylık alan çok sayıda emekli arkadaşımız var. İş bulabilenler şanslı” dedi.

İsmail AKIN

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Açlık sınırını dahi altında emekli maaşları yoksul emeklileri açlığa mahkum etti. Pandemi öncesi iş bulup ‘çalışan' emekliler bugün çalışamıyor. İş bulanlar ise şanslı.

“VERİLER DOĞRULARI YANSITMIYOR”

Çalışan ve çalışmak için iş arayan emekli sayısının giderek artmasının temel nedeninin, emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek düzeyin çok altında olması olduğu ve giderek daha da düştüğü belirten Emekli Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Ayar, şunları söyledi;

* Ülke genelinde 13.2 milyon, Antalya SGK kayıtlarına göre 2 bin 170 Bağ-Kur, 161 bin 441 SSK ve 63 bin 736'sı memur olmak üzere toplam 227 bin 347 emekli var. Bun insanların birçoğu açlık sınırının altında ücret alıyor.

* Tabiri caizse sürünüyoruz. Her ay temel tüketim maddelerine yüzde 15 zam geliyor. Fakat emeklinin maaşına gelince bir şey yok. SGK' çıkmış ‘en düşük maaş 2 bin 523 TL' diyor. Bu kesinlikle doğru değil. 5510 sayılı yasa geçtikten sonra emekli maaş bağlama oranını kademeli olarak düşürdüler.

* Şu anda emekli olmadan önce alınan maaşın yüzde 40 emekli maaşı olarak bağlanıyor. Bir süre önce ‘bin 500 altında maaş bağlanmayacak' denildi. Bu bin 500'e çıkan maaşlar Ocak ve Temmuz zamlarından etkilenmiyor.

* SGK'nın ‘en düşük maaş 2 bin 523 TL' demesi boş. Şu anda bin 500'ün altında maaş alan emekli arkadaşlarımız var. Emekliler gece bekçiliği, garsonluk, pazarda yevmiyeli çalışmaya mahkum edilmiş durumda.

* Şu an ikinci bir iş bulabilen emekliler kendini şanslı olarak görüyor. Kamuda çalışırken emekli olanların durumları daha felaket. Borç batağına batmış bir haldeler.

“BİN 500 MAAŞ ALIYORUM”

3 Yıl önce emekli olduğunu emekli olduğunda 850 lira emekli maaşı bağlandığını söyleyen SGK emeklisi Niyazettin Aydın; (62) şöyle konuştu;

* Ben emekli olalı 3 yıl oldu. Bana o zaman bağlanan emekli maaşı 850 artı 42 idi. Yani katkı payı ile birlikte 892 lira bağlandı.Bu rakam pandemi dönemine geldiğinde, bin 100 liraya çıktı.Pandemi ile birlikte maaşım bin 500 lira oldu.

* Fakat pandemiden bu yana arada verilen zamların hiç biri bize yansımıyor. Benim pozisyonumda olan yeni emekli arkadaşlarıma da aynı maaş bağlandı. Yine eşimde 4'ncü maaşını aldı bin 700 küsür lira.

* Bin 500 lira ile yaşamanın ihtimali yok. Olmadığı için ekstra gidip yevmiye ile çalışıyoruz. Elektrik, su doğal gaz, temel tüketim maddeleri sürekli zamlanıyor. Pandemi başladığında 5 kilogramlık ayçiçeği yağı 32-42 lira arasında idi. Şu anda aynı yağ 90 lira.

“ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ”

Hayat pahalılığının emekliler üzerinde büyük bir yük olduğunu söyleyen SGK emeklisi Özcan Kahveci (60); “Beni şu an aldığım aylık net bin 500 liradır. Ayrıca maaşlara yapılan hiçbir zamdan yararlanamıyoruz. Yani bin 500 lira ile bu memlekette yaşamaya çalışıyoruz. Hadi benim durumum biraz garklı. Aynı zamanda çalışıyorum. Fakat bu maaşa mahkum edilmiş insanlar var. Antalya'da en kötü 1 artı 1 ev kirası bile bin 300 liranın üzerinde. Bunun elektrik, su, telefon, doğal gazı gideri var. İnsanlar yaşamlarını sürdüre bilmeleri ç in beslenmeleri gerekiyor. Gıda ve diğer tüketim maddeleri var. Antalya'da bu maaşla çalışmadan yaşamanın imkanı yok. Çalışmak zorundasınız. Taki gücünüz tükenene kadar” dedi.