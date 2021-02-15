Enis Berberoğlu’nun avukatları düzenlenen fezlekeye itirazın reddine itiraz etti

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Anayasa Mahkemesi, CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen hak ihlali kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden hak ihlali kararı vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan mütalaada, AYM’nin ‘hak ihlali’ kararına uyulması talep edilmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan ve TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekeye, Berberoğlu'nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün itiraz dilekçesi sunmuştu. Mahkeme'nin fezlekede düzeltilecek bir husus olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmesi üzerine Berberoğlu'nun avukatları bu kez de itiraza verilen ret kararına itiraz etti.

Avukatlar tarafından sunulan ‘itiraza ret kararına itiraz' dilekçesinde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce düzenlenen fezlekenin hukukun evrensel ilkelerine, lekelenmeme hakkına, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Dilekçede, kararın itirazen kaldırılarak, yeniden usul ve yasaya uygun fezleke düzenlenmesine hükmedilmesi talep edildi.

“YEREL MAHKEME ‘ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI' İLKESİNİ GÖZ ARDI EDİYOR”

Enis Berberoğlu'nun sunduğu dilekçede yerel mahkemenin ‘aleyhe değiştirme yasağı' ilkesini göz ardı ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11 Şubat tarihli kararının gerekçesinde yer alan ‘…yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği, suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğu dikkate alınarak, fezlekede düzeltilecek bir husus bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine' ibarelerinden de görüleceği üzere yerel mahkeme dokunulmazlıkların eyleme dair kaldırıldığının farkındadır.

Fakat yerel mahkeme, Roma hukukundan günümüze kadar ulaşan, ceza adalet sistemimizin sigortası niteliğindeki ‘aleyhe değiştirme yasağı' ilkesini bilerek ve isteyerek göz ardı etmektedir”