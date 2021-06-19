Erdoğan’dan partisine uyarı: Birbirinizin aleyhine konuşmayın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da açıklamalarda bulundu.

Antalya’da açıklamalarda bulunan Erdoğan, parti mensuplarına uyarıda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün Antalya’da hükümet yatırımları konusunda da en ufak bir duraksama söz konusu değildir. Ama yerel yönetimlerde durum hiç de iç açıcı değildir. İşte en ufak bir su parası sıkıntısını duyduk.

*Ben buradan birkaç hususa değinmek istiyorum. Daha çok çalışacağız. Peki daha çok nasıl çalışacağız. Öncelikle milletvekillerimiz, gerek tüm ana kademe; bir, bütün, kardeşçe olacağız.

*Kıskanma yok. Birbirinin hakkında ileri-geri konuşmak yok. Genel başkanınız olarak, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum. Birbirimizi Allah için seveceğiz, makam ve mevki için değil, Allah için seveceğiz ve öyle bir dayanışma içinde olacağız.

*Birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu sıradan bir parti değildir. Biz bir tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer dava isek bu davanın adamları birbirininim aleyhine konuşamaz.

*Çünkü biz bu yola çıkarken pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın.

“BİRAZ İNGİLTERE’DE SIKINTI VAR”

Rusya ile Türkiye arasında corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Nisan ayının başından bu yana uygulanan uçuş kısıtlamasının kaldırılacağını duyuran Erdoğan, “Almanya da kaldırdı, Biraz İngiltere’de sıkıntı var” ifadelerini kullandı.

HDP İL BİNASINA SALDIRI

HDP İzmir İl Binasına düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili de Erdoğan, “Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız. Failin tüm ilişkileri ortaya çıkarılarak ve en ağır ceza verilecek” dedi.

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